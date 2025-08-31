РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8086 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
867 2

Дронари "Апачи" уничтожили оккупантов, которые прятались под антитепловизионными плащами. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Апачи" 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ ликвидировали группу российских военных, которые пытались незаметно проникнуть вглубь украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты использовали специальные антитепловизионные плащи, которые снижают видимость в темное время суток. Таким образом российские военные пытались обойти передовую, выйти в тыл и атаковать украинских операторов дронов. Такая тактика стала типичной для российских сил на многих участках фронта. Однако украинские беспилотники обнаружили вражеские группы еще до их приближения. Благодаря точным ударам с дронов попытка прорыва была сорвана, а оккупанты уничтожены.

Также смотрите: Пилоты "Стрикс" уничтожили боевые позиции и антенны противника. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (4166) уничтожение (7790) 81 отдельная аэромобильная бригада (72) тепловизор (19)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не варто таке викладати. Кацапи проаналізують недоліки і зроблять краще маскування. Що тоді робити будемо?
показать весь комментарий
31.08.2025 14:38 Ответить
Мабуть пончо кацапам китайці підігнали
показать весь комментарий
31.08.2025 14:44 Ответить
 
 