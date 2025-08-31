Дронари "Апачи" уничтожили оккупантов, которые прятались под антитепловизионными плащами. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Апачи" 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ ликвидировали группу российских военных, которые пытались незаметно проникнуть вглубь украинских позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты использовали специальные антитепловизионные плащи, которые снижают видимость в темное время суток. Таким образом российские военные пытались обойти передовую, выйти в тыл и атаковать украинских операторов дронов. Такая тактика стала типичной для российских сил на многих участках фронта. Однако украинские беспилотники обнаружили вражеские группы еще до их приближения. Благодаря точным ударам с дронов попытка прорыва была сорвана, а оккупанты уничтожены.
