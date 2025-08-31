Дронарі "Апачі" знищили окупантів, які ховалися під антитепловізійними плащами. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Апачі" 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ ліквідували групу російських військових, які намагалися непомітно проникнути вглиб українських позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти використовували спеціальні антитепловізійні плащі, які знижують видимість у темну пору доби. У такий спосіб російські військові намагалися обійти передову, вийти в тил і атакувати українських операторів дронів. Така тактика стала типовою для російських сил на багатьох ділянках фронту. Проте українські безпілотники виявили ворожі групи ще до їхнього наближення. Завдяки точним ударам з дронів спроба прориву була зірвана, а окупанти знищені.

