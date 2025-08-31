Дронарі "Апачі" знищили окупантів, які ховалися під антитепловізійними плащами. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Апачі" 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ ліквідували групу російських військових, які намагалися непомітно проникнути вглиб українських позицій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти використовували спеціальні антитепловізійні плащі, які знижують видимість у темну пору доби. У такий спосіб російські військові намагалися обійти передову, вийти в тил і атакувати українських операторів дронів. Така тактика стала типовою для російських сил на багатьох ділянках фронту. Проте українські безпілотники виявили ворожі групи ще до їхнього наближення. Завдяки точним ударам з дронів спроба прориву була зірвана, а окупанти знищені.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Антип61
показати весь коментар31.08.2025 14:38 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар31.08.2025 14:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль