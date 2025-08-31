УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8255 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
897 2

Дронарі "Апачі" знищили окупантів, які ховалися під антитепловізійними плащами. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Апачі" 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ ліквідували групу російських військових, які намагалися непомітно проникнути вглиб українських позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти використовували спеціальні антитепловізійні плащі, які знижують видимість у темну пору доби. У такий спосіб російські військові намагалися обійти передову, вийти в тил і атакувати українських операторів дронів. Така тактика стала типовою для російських сил на багатьох ділянках фронту. Проте українські безпілотники виявили ворожі групи ще до їхнього наближення. Завдяки точним ударам з дронів спроба прориву була зірвана, а окупанти знищені. 

Також дивіться: Пілоти "Стрікс" знищили бойові позиції та антени противника. ВIДЕО

безпілотник (4778) знищення (8108) 81 окрема аеромобільна бригада (74) тепловізор (25)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не варто таке викладати. Кацапи проаналізують недоліки і зроблять краще маскування. Що тоді робити будемо?
показати весь коментар
31.08.2025 14:38 Відповісти
Мабуть пончо кацапам китайці підігнали
показати весь коментар
31.08.2025 14:44 Відповісти
 
 