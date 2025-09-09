Режиссер "Квартала 95" Кирющенко зарабатывает миллионы на электричестве под крылом ОПЗЖ, - Bihus.Info. ВИДЕО
Режиссер и сценарист сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко выводит миллионы гривен из своей новенькой фирмы "Эл-Энерго" в сотрудничестве с компаниями нардепа ОПЗЖ Юрия Бойко.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
"Пока кино Алексея Кирющенко "запускает прививки" от "русского мира", сам Кирющенко с этим "русским миром" зарабатывает миллионы. Уже полтора года режиссер "Квартала 95" нашел себе новое амплуа - выводит миллионы гривен из своей новенькой фирмы "Эл-Энерго". И делает он это вместе с компаниями из орбиты ОПЗЖиста Бойко", - отмечают журналисты.
Топ комментарии
+10 Перехватчик
показать весь комментарий09.09.2025 22:33 Ответить Ссылка
+6 CrossFirenko
показать весь комментарий09.09.2025 22:44 Ответить Ссылка
+4 Pan Kotskyi
показать весь комментарий09.09.2025 22:22 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одні в окопах без належного оснащення, інші мільйони виводять.
Україна не Росія.
То у них там корупція, мародерство, насилля.
А у нас тут виключно світлі постаті, що стоять на сторожі демократичних цінностей та національної гідності.