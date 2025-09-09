Режиссер "Квартала 95" Кирющенко зарабатывает миллионы на электричестве под крылом ОПЗЖ, - Bihus.Info. ВИДЕО

Режиссер и сценарист сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко выводит миллионы гривен из своей новенькой фирмы "Эл-Энерго" в сотрудничестве с компаниями нардепа ОПЗЖ Юрия Бойко.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

"Пока кино Алексея Кирющенко "запускает прививки" от "русского мира", сам Кирющенко с этим "русским миром" зарабатывает миллионы. Уже полтора года режиссер "Квартала 95" нашел себе новое амплуа - выводит миллионы гривен из своей новенькой фирмы "Эл-Энерго". И делает он это вместе с компаниями из орбиты ОПЗЖиста Бойко", - отмечают журналисты.

