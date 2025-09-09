РУС
Режиссер "Квартала 95" Кирющенко зарабатывает миллионы на электричестве под крылом ОПЗЖ, - Bihus.Info. ВИДЕО

Режиссер и сценарист сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко выводит миллионы гривен из своей новенькой фирмы "Эл-Энерго" в сотрудничестве с компаниями нардепа ОПЗЖ Юрия Бойко.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

"Пока кино Алексея Кирющенко "запускает прививки" от "русского мира", сам Кирющенко с этим "русским миром" зарабатывает миллионы. Уже полтора года режиссер "Квартала 95" нашел себе новое амплуа - выводит миллионы гривен из своей новенькой фирмы "Эл-Энерго". И делает он это вместе с компаниями из орбиты ОПЗЖиста Бойко", - отмечают журналисты.

+10
09.09.2025 22:33 Ответить
+6
Так ОПЗЖ, кацапи в "Кварталі", актори "Кварталу" - одна команда, колєги по бізнесу. Разом працюють над знищенням України.
09.09.2025 22:44 Ответить
+4
Тен пан мабуть починав кар'єру освітлювачем.
09.09.2025 22:22 Ответить
Тен пан мабуть починав кар'єру освітлювачем.
09.09.2025 22:22 Ответить
Криша є - може собі позволити
09.09.2025 22:22 Ответить
хіба собі? друзям
09.09.2025 22:26 Ответить
Отакі вони-друзі голобородька на лісапєді. Але то фігня-головне аби не Порошенко...Нехай собі краде...Пенси потерплять.
09.09.2025 22:49 Ответить
Режисер 95 кварталу - це не професія,це доля.....бюджету!
09.09.2025 22:28 Ответить
все прогнозовано, гідрант та його незамінні мародери. а ще гнилий мальок для створення сбу-шно-фсб-шного терору опонентів, розслідувачів і критиків.
09.09.2025 22:28 Ответить
Немає слів.
Одні в окопах без належного оснащення, інші мільйони виводять.
Україна не Росія.
09.09.2025 22:30 Ответить
Нє-нє-нє.

То у них там корупція, мародерство, насилля.
А у нас тут виключно світлі постаті, що стоять на сторожі демократичних цінностей та національної гідності.
09.09.2025 22:39 Ответить
09.09.2025 22:33 Ответить
при Оманській Гниді це не свинарчуки .. це прямо ферми Зельоних Свиноматок що плодять тисячами зельоних гнид на крові
09.09.2025 22:39 Ответить
Так ОПЗЖ, кацапи в "Кварталі", актори "Кварталу" - одна команда, колєги по бізнесу. Разом працюють над знищенням України.
09.09.2025 22:44 Ответить
Все хочу в Бігуса спитати ,що там по Свинарчукам?чим справа закінчилася?
09.09.2025 22:50 Ответить
Оголошенням підозр і об'явою у міжнародний розшук.
09.09.2025 23:01 Ответить
Найкраща людина. Не те що ті кляті ухилянти.
09.09.2025 22:52 Ответить
Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленное бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio
09.09.2025 23:07 Ответить
А от цікаво, наскільки я пам'ятаю, кримінальні провадження стосовно Бойка тягнуться ще з далекого 2014 року, але ні "колишні" ні "теперішні" до кримінальної відповідальності його так і не притягли. Виходить "дуже корисна" усім людина...
09.09.2025 23:12 Ответить
Блізіцца ера свєтлих гадов!
09.09.2025 23:14 Ответить
 
 