Режисер "Слуги народу" став найбільшим газотрейдером та виробником БПЛА завдяки дружбі з Зеленським. ВIДЕО

Режисер і сценарист серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко виводить мільйони гривень зі своєї новенької фірми "Ел-Енерго" у співпраці з компаніями нардепа ОПЗЖ Юрія Бойка.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

"Поки кіно Олексія Кірющенка "запускає щеплення" від "руского міра", сам Кірющенко з цим "рускім міром" заробляє мільйони. Вже півтора роки режисер "Кварталу 95" знайшов собі нове амплуа – виводить мільйони гривень зі своєї новенької фірми "Ел-Енерго". І робить він це разом із компаніями з орбіти ОПЗЖ-ста Бойка", - зазначають журналісти.

