УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13111 відвідувач онлайн
Новини
10 583 54

Режисер "Слуги народу" став найбільшим газотрейдером та виробником БПЛА завдяки дружбі з Зеленським. ВIДЕО

Режисер і сценарист серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко виводить мільйони гривень зі своєї новенької фірми "Ел-Енерго" у співпраці з компаніями нардепа ОПЗЖ Юрія Бойка.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

"Поки кіно Олексія Кірющенка "запускає щеплення" від "руского міра", сам Кірющенко з цим "рускім міром" заробляє мільйони. Вже півтора роки режисер "Кварталу 95" знайшов собі нове амплуа – виводить мільйони гривень зі своєї новенької фірми "Ел-Енерго". І робить він це разом із компаніями з орбіти ОПЗЖ-ста Бойка", - зазначають журналісти.

Дивіться: Керівники Академії МВС отримали службові квартири, які обіцяли пільговикам і ветеранам, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

розслідування (2299) електроенергія (6351) Бігус Денис (201)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
показати весь коментар
09.09.2025 22:33 Відповісти
+26
при Оманській Гниді це не свинарчуки .. це прямо ферми Зельоних Свиноматок що плодять тисячами зельоних гнид на крові
показати весь коментар
09.09.2025 22:39 Відповісти
+23
Так ОПЗЖ, кацапи в "Кварталі", актори "Кварталу" - одна команда, колєги по бізнесу. Разом працюють над знищенням України.
показати весь коментар
09.09.2025 22:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тен пан мабуть починав кар'єру освітлювачем.
показати весь коментар
09.09.2025 22:22 Відповісти
Мабуть таки, він у ригоАНАЛІВ був засвітлювачем, на пів ставки, щоб на Мівіну зеленському хватило?!?!
показати весь коментар
09.09.2025 23:38 Відповісти
Криша є - може собі позволити
показати весь коментар
09.09.2025 22:22 Відповісти
хіба собі? друзям
показати весь коментар
09.09.2025 22:26 Відповісти
Отакі вони-друзі голобородька на лісапєді. Але то фігня-головне аби не Порошенко...Нехай собі краде...Пенси потерплять.
показати весь коментар
09.09.2025 22:49 Відповісти
дужє дякуйтє 73% 🐏🦠, голосували , за піськограів 95🤡🎪🤢-отримали за , що боролися - ВІЙНУ +ГаНьБУ‼️
показати весь коментар
10.09.2025 10:55 Відповісти
сама дякуй, ідіотка. Заіпали вже своїми 73%. їх плятьіпуть, а вони все не можуть щось робити тільки кіздять про 73%
показати весь коментар
10.09.2025 11:59 Відповісти
Режисер 95 кварталу - це не професія,це доля.....бюджету!
показати весь коментар
09.09.2025 22:28 Відповісти
скоро навіть шефіри повилазять...
показати весь коментар
10.09.2025 13:03 Відповісти
все прогнозовано, гідрант та його незамінні мародери. а ще гнилий мальок для створення сбу-шно-фсб-шного терору опонентів, розслідувачів і критиків.
показати весь коментар
09.09.2025 22:28 Відповісти
Немає слів.
Одні в окопах без належного оснащення, інші мільйони виводять.
Україна не Росія.
показати весь коментар
09.09.2025 22:30 Відповісти
Нє-нє-нє.

То у них там корупція, мародерство, насилля.
А у нас тут виключно світлі постаті, що стоять на сторожі демократичних цінностей та національної гідності.
показати весь коментар
09.09.2025 22:39 Відповісти
Верещучка, з шмигалем і Свириденко, мабуть, нервово гризуть нігті та лупають очима!! Таки корупцію зеленського, вони того…, ну як і наркотою, очолили!?!? Усьо ж па ригламенту КМУ, Держсекретарів попередили, щоб в особливо великих розмірах, з використанням службового становища, під час війни, вони того… ну, до 6-10%????
показати весь коментар
09.09.2025 23:42 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2025 22:33 Відповісти
Патріоти де ВИ? Війна ж у нас , ЛЮДЕЙ вбивають, держава у смертельній небезпеці а це ж ЩО,5та колона і злодії жирують на крові , путіна чекають?
показати весь коментар
10.09.2025 11:37 Відповісти
при Оманській Гниді це не свинарчуки .. це прямо ферми Зельоних Свиноматок що плодять тисячами зельоних гнид на крові
показати весь коментар
09.09.2025 22:39 Відповісти
Так ОПЗЖ, кацапи в "Кварталі", актори "Кварталу" - одна команда, колєги по бізнесу. Разом працюють над знищенням України.
показати весь коментар
09.09.2025 22:44 Відповісти
Все хочу в Бігуса спитати ,що там по Свинарчукам?чим справа закінчилася?
показати весь коментар
09.09.2025 22:50 Відповісти
Оголошенням підозр і об'явою у міжнародний розшук.
показати весь коментар
09.09.2025 23:01 Відповісти
свинарчуки це немовлята в порівнянні з любими друзями 95 кварталу. І говоримо тут тільки про свинарчуків, а там кого не візьми той і в ділі
показати весь коментар
10.09.2025 10:40 Відповісти
Найкраща людина. Не те що ті кляті ухилянти.
показати весь коментар
09.09.2025 22:52 Відповісти
Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленное бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio
показати весь коментар
09.09.2025 23:07 Відповісти
А от цікаво, наскільки я пам'ятаю, кримінальні провадження стосовно Бойка тягнуться ще з далекого 2014 року, але ні "колишні" ні "теперішні" до кримінальної відповідальності його так і не притягли. Виходить "дуже корисна" усім людина...
показати весь коментар
09.09.2025 23:12 Відповісти
Він же для цього, дітьми прикрився, щоб строк зменьшили!?!
показати весь коментар
09.09.2025 23:44 Відповісти
Блізіцца ера свєтлих гадов!
показати весь коментар
09.09.2025 23:14 Відповісти
Як заявив найкращий друг Зеленського - співвласник 95кварталу - Тімур Міндіч:
''- в рот я **** етіх украінцев''.
показати весь коментар
09.09.2025 23:23 Відповісти
Та й вивів його зеленський, аж до ТЦК!?!?
показати весь коментар
09.09.2025 23:45 Відповісти
ригі при владі зайняті набиванням кишень, а ви лохи воюйте собі)
показати весь коментар
09.09.2025 23:35 Відповісти
На тлі бесПРЄ дєла ригів з кожного утюга їм треба включити хай та ПРокляття
показати весь коментар
09.09.2025 23:41 Відповісти
Крім того, у вересні 2023-го Кірющенко разом з Артемом Колюбаєвим (колишній бізнес-партнер з кіновиробництва голови ОП Андрія Єрмака) став співвласником компанії-виробника БпЛА Culver. Обидва вони отримали в компаніях, які входять в Culver, по 5%. Кірющенко відмовився спілкуватися з журналістами про свій новий електробізнес.
показати весь коментар
09.09.2025 23:51 Відповісти
Для простроченого мародера кім чен зе, це країна мрії
показати весь коментар
10.09.2025 00:01 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 01:10 Відповісти
чого той бойко ще живий?
він мало срав нам по життю?
а ківалов?

****, соромно за українців, коли помста почнеться?
таке враження усі разом закуколдились
сбу бояться

тьфу
показати весь коментар
10.09.2025 05:12 Відповісти
Всё потому происходит, что вся эта схема работает вне зависимости будет бойко или нет. Во-первых нужно избрать адекватных депутатов, чтобы они ужесточили криминальный кодекс за подобные нарушения, во-вторых нужны нормальные люди в прокуратуре, которые будут рассматривать нарушения и принимать меры. А так везде же сидит команда старых коррупционеров и делают свои дела. В то время, как я работаю на заводе и у меня нет денег получить образование, которое хотел бы.
показати весь коментар
10.09.2025 05:39 Відповісти
кацапорилому перший раз відповідаю
вивчи мову

нащщот чесних то де їх узяти
на марсі?

треба пряма демократія через банк ід
коли не депутати а люди голосують закони та як тратити бюджет
(звісно спочатку все готуеться юристами)

посередники вже давно не потрібні
зара є все технічно для ПРЯМОЇ демократії
показати весь коментар
10.09.2025 05:43 Відповісти
Принятие законов это привелегия власти в лице юристов, они народу не отдадут эти полномочия и через 200 лет. Это только надо забирать. Юристы - это посредники между властью и народом, их надо гнать в шею, т.к. они придумывают все эти нелепые законы - посмотри, что они напринимали с 2014-го года, в то время как нужные законы не принимают. Где закон о компенсации имущества и земельных участков с окупированной агрессором территории? Где закон о социальном обеспечении ветеранов, инвалидов, переселенцев? Они неправильно отделяют одних от других - отделяют так, что получается социальная дискриминация - одним ничего, себе всё. Это эти-то депутаты и юристы что-то будут принимать вменяемое? Да никогда - они неспособны!
Насчёт украинского языка - где государственный телеканал культура с произведениями искусства и с классической музыкой? Почему по телевизору для моего пенсионера, которая не в состоянии пользоваться тюнером, нет хорошего культурного канала с полным отсутствием рекламы?
показати весь коментар
10.09.2025 06:52 Відповісти
я не читав, пиши українською
показати весь коментар
10.09.2025 08:08 Відповісти
пишу українською : довбень
показати весь коментар
10.09.2025 10:50 Відповісти
з тобой хтось спілкувався?
чого ти лізиш?
підор чи шо?
показати весь коментар
10.09.2025 11:24 Відповісти
.. це пісец , .. ржу неможу , . ну ладно , ну помінять депутатів і юристів на правильних невийде , бо народ мозги просрав і вибере таких самих .. а от тюнер з одним телеканалом ( бажано без пульта) " классической музыки " випустити то можна ???.. влада , прислухайся до побажання народу !!!
показати весь коментар
10.09.2025 11:41 Відповісти
Ой як негарно вийшло.Зеову
показати весь коментар
10.09.2025 05:34 Відповісти
я не плачу електрику
хай ахметов платить
**** з 1 до 4 під час війни повисити це тіко терпіли можуть проковтнути
ніякого обоснування
ще й погрожують
написав якщо придуть відключати застрелю нах
мовчать

тіко так неплатежами можна отдуплити владу
або повстанням але то не про нас...
показати весь коментар
10.09.2025 05:40 Відповісти
якщо не платитимеш комунальні послуги то будеш черпати воду з калюжі як дамбасята яких ***** звільнив від ..бандєровцев..
показати весь коментар
10.09.2025 06:34 Відповісти
я на дачі, в мене скважина
з Київа переїхав
бо коли кожен день лупасять ...
плати далі, я почекаю поки ви отдуплитесь та скинете зе
ти ж нього голосував?
міндич з ахметовим тебе розуміють
я- ніт
показати весь коментар
10.09.2025 08:07 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 08:43 Відповісти
Вот она конец эпохи бедности..
И какая потужность ..
Незламность ...
Красть и брехать ...без перерыва ...
Квартал во всей красе ...
Э о не #ером по клавишам... тут наглость невероятных масштабов....
Растут в професиональм состоянии.
Начинали с яиц ...у же фламинго не предел.
показати весь коментар
10.09.2025 10:31 Відповісти
А шо за кіпиш? Володимир Олександрович обіцяв ж, що кумовства не буде! Мужчіна- сказав, мужчіна-зробив! Красавчік! А за гешефт для друзів він нікому нічого не обіцяв!
показати весь коментар
10.09.2025 10:39 Відповісти
Аууу,знесуни ви де,де ви ***** хочпоржомчики,чого язики у дупи позапихували,зехудобини?
показати весь коментар
10.09.2025 10:46 Відповісти
Які талановиті люди в українській владі!
Не зрозумілим лишається чому територія України продовжує зменшуватися і деж наші ракети, танчикі і взагалі вся промисловість мобілізована на потреби війни?
показати весь коментар
10.09.2025 10:56 Відповісти
Тому не дивно, що міни браковані, а ракети фламінго не долітають і 200км.
показати весь коментар
10.09.2025 11:05 Відповісти
Режисер має талант! А це ще один талант, головний герой серіалу, під час зйомки "слуга народу")
показати весь коментар
10.09.2025 12:02 Відповісти
 
 