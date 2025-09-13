РУС
8 518 48

Уцелевший оккупант снимает тела соратников вокруг уничтоженной колонны армии РФ: "#бучий комитет! Одно тело, второе, третье. Вот еще два. Прям п#здец!"

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший россиянин снимает уничтоженную колонну армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны тела, по меньшей мере, десяти оккупантов, сожженный автомобиль и мотоциклы.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика!

Топ комментарии
+36
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
13.09.2025 09:39 Ответить
+29
Свинособака за хвилину десять разів заглянув у своє власне найближче майбутнє.
13.09.2025 09:42 Ответить
+23
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Увага! Рекомендовано до перегляду особам із любою психікою!
13.09.2025 09:57 Ответить
Дуже позитивне відео зранку! Рекомендоване для перегляду на всіх болотах! 😆 Слава ЗСУ!
13.09.2025 10:48 Ответить
Таке враження, ніби він такого ніколи не бачив і не в курсі, що більшість з них помре, найближчим часом.
13.09.2025 09:41 Ответить
Свинособака за хвилину десять разів заглянув у своє власне найближче майбутнє.
13.09.2025 09:42 Ответить
Красівоє 😻
13.09.2025 09:44 Ответить
Увага-чергове відео рекомендоване для покрашення настрою...
13.09.2025 09:44 Ответить
Абсолютно точно , що такі відео з мертвими кацапськими хробаками
покращує настрій на весь день
13.09.2025 09:50 Ответить
А як же ж там СМЕРДИТЬ!!! І не від "просто вбитих" - вони "свіженькі", і ще розкладаться не почали... Самий "смердіж" - від обгорілих.. В селі був, коли кабана смалили? Ото десь такий запах... Та ще й з домішкою горілої синтетики... Я, коли той запашок почув, вперше, він у мене тиждень, у ніздрях, стояв. І сала, після того, місяців зо два, їсти не міг...
13.09.2025 10:19 Ответить
.. Ви ще не відчували запаху у вантажній кабіні Ан-12... коли на вулиці +35... півтора десятка ящиків...І днів десять ти їх розвозиш по різним місцям сраного радянського союзу... От той запах ніколи не забути...
13.09.2025 11:35 Ответить
А хто їх тобі вантажив? Я й таке нюхав. Але в даному випадку - там не запах розкладеного трупа", а горілої шкіри, волосся, і м"яса... Теж "не мед"...
13.09.2025 12:06 Ответить
найкращий московит мертвий московит ! Так було так є так буде допоки вони не зникнуть
13.09.2025 09:47 Ответить
Да, ******** ****** нарисовался...
13.09.2025 09:52 Ответить
Варто всьому світу показувати
Як українці не "занепокоюються",
А перетворюють бидло, якого боїться весь світ
в преципітат.
13.09.2025 09:53 Ответить
Ніхто їх не боїться. Не слухайте кацапську пропоганду.
13.09.2025 10:11 Ответить
Красівоє
13.09.2025 09:53 Ответить
КУПА ГНОЮ ....
13.09.2025 09:58 Ответить
В йому по телевізору у кацапстані показували що вони перемагають
13.09.2025 10:01 Ответить
Наскільки це кацапи втратили людську прдобу, що їхні обгорілі і покоцані тушки не викликають нормальної людської емпатії зі сторони українців. Під час перегляду таких кадрів усіх емоцій українці в основному відчувають радість, породжену ненавистю і огиду.
13.09.2025 10:05 Ответить
Кацапи - дегенерати, надивляться "героя як треба воювати" соловьйова та іньших пропогандонів й думають війна то "красиве кіно, купа грошей та квартира в Одесі".... вже таких видео було купа, кацапу дегенерату скажуть що то все "фєйк" й він повірить.
Кацап пи#дуй до дому!!!
13.09.2025 10:10 Ответить
Ну чого зразу "пзд какайто" . Норм тємка
13.09.2025 10:11 Ответить
Хоч рахувати тут навчився..
13.09.2025 10:15 Ответить
Ще кілька мальчіков в трусиках
13.09.2025 10:16 Ответить
Какое житие твое? Пёс смердящий (с)
13.09.2025 10:29 Ответить
Владос вже не той...
13.09.2025 10:41 Ответить
Сподіваюся що теж на концерті кабздона, в перших рядах! 😁
13.09.2025 10:51 Ответить
Супер!!😁
13.09.2025 10:42 Ответить
Де, така, файна гулянка?
13.09.2025 10:44 Ответить
Чьото проізошло ?...
13.09.2025 10:52 Ответить
Яке гарне кіно.
13.09.2025 10:55 Ответить
Свинособака, когда ты видишь, что ещё дымится другая свинособака- потуши пламя.
Обоссы его как следует, ведь твоя моча для него целебна. Ему ведь сразу полегчает.
13.09.2025 11:15 Ответить
пацики на моциках
13.09.2025 11:20 Ответить
Начниє волкі!
13.09.2025 11:44 Ответить
Можна дивитися замість ранкової кави....
13.09.2025 11:25 Ответить
Скільки зразу гарних москалів. Подобаються усі.
13.09.2025 11:27 Ответить
Приехали отдохнуть, покататься на мотоциклах.. )
13.09.2025 11:30 Ответить
штук 10

https://www.youtube.com/watch?v=ZuixnxKu5GI

200 ТИСЯЧ! // ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ
13.09.2025 11:39 Ответить
Коли ж ці отари Іванів закінчаться?
Не пробиваються за кордон, для кращого життя - ******** здихати.
Здохніть вдома!
13.09.2025 12:06 Ответить
думаю закінчаться івани прилетять інопланетні загарбники.
Ну по жанру це видно.
Тобто: ледь відбилися від мусорів янучари, прибігли кацапи без шевронів і вкрали Крим.
Ледь відбили Славік від срунова і поплічників, прибігли кацапи і вкрали Дебальцево.
Нарешті наладили якесь життя на Донечині, знову прибігли кацапи і вкрали Марік, Сіверодонець і тд.
13.09.2025 13:32 Ответить
Смажені байкери. )))
13.09.2025 12:20 Ответить
Кацап чітко зрозумів , який фінал на нього чекає на украінській
землі 😡
13.09.2025 12:21 Ответить
І зауважте що там лежать одні дохлі мільйонери . І жодного бідняка .!
13.09.2025 12:58 Ответить
Ляпота...
13.09.2025 13:23 Ответить
і саме ціке те що у автора відоса навіть не має запитань на рахунок-НАХІБА.
Вони не люди.
Людина б втекла б нафіг щоб не приймати участі в цій м*ясорубці.
13.09.2025 13:24 Ответить
Сама правильна дератизація.
Купа дохлих щурів.
Тепер їх необхідно відправити і закопати - в скотомогильник.
13.09.2025 13:30 Ответить
Відбулася невеличка двіжушка .
13.09.2025 13:34 Ответить
 
 