Уцелевший оккупант снимает тела соратников вокруг уничтоженной колонны армии РФ: "#бучий комитет! Одно тело, второе, третье. Вот еще два. Прям п#здец!"

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший россиянин снимает уничтоженную колонну армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны тела, по меньшей мере, десяти оккупантов, сожженный автомобиль и мотоциклы.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пара снайперов уничтожает шестерых оккупантов на Торецком направлении. ВИДЕО