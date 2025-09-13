Уцелевший оккупант снимает тела соратников вокруг уничтоженной колонны армии РФ: "#бучий комитет! Одно тело, второе, третье. Вот еще два. Прям п#здец!"
В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший россиянин снимает уничтоженную колонну армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны тела, по меньшей мере, десяти оккупантов, сожженный автомобиль и мотоциклы.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика!
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Увага! Рекомендовано до перегляду особам із любою психікою!
покращує настрій на весь день
Як українці не "занепокоюються",
А перетворюють бидло, якого боїться весь світ
в преципітат.
Кацап пи#дуй до дому!!!
Обоссы его как следует, ведь твоя моча для него целебна. Ему ведь сразу полегчает.
https://www.youtube.com/watch?v=ZuixnxKu5GI
200 ТИСЯЧ! // ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ
Не пробиваються за кордон, для кращого життя - ******** здихати.
Здохніть вдома!
Ну по жанру це видно.
Тобто: ледь відбилися від мусорів янучари, прибігли кацапи без шевронів і вкрали Крим.
Ледь відбили Славік від срунова і поплічників, прибігли кацапи і вкрали Дебальцево.
Нарешті наладили якесь життя на Донечині, знову прибігли кацапи і вкрали Марік, Сіверодонець і тд.
землі 😡
Вони не люди.
Людина б втекла б нафіг щоб не приймати участі в цій м*ясорубці.
Купа дохлих щурів.
Тепер їх необхідно відправити і закопати - в скотомогильник.