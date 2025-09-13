УКР
6 762 40

Уцілілий окупант фільмує тіла поплічників навколо знищеної колони армії РФ: "#бучий комитет! Одно тело, второе, третье. Вот еще два. Прям п#здец!". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий росіянин фільмує знищену колону армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно тіла щонайменше десяти окупантів, спалений автомобіль та мотоцикли.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!

армія рф (18672) знищення (8214)
+31
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
13.09.2025 09:39 Відповісти
+25
Свинособака за хвилину десять разів заглянув у своє власне найближче майбутнє.
13.09.2025 09:42 Відповісти
+18
Увага-чергове відео рекомендоване для покрашення настрою...
13.09.2025 09:44 Відповісти
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
13.09.2025 09:39 Відповісти
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Увага! Рекомендовано до перегляду особам із любою психікою!
13.09.2025 09:57 Відповісти
Дуже позитивне відео зранку! Рекомендоване для перегляду на всіх болотах! 😆 Слава ЗСУ!
13.09.2025 10:48 Відповісти
Таке враження, ніби він такого ніколи не бачив і не в курсі, що більшість з них помре, найближчим часом.
13.09.2025 09:41 Відповісти
Свинособака за хвилину десять разів заглянув у своє власне найближче майбутнє.
13.09.2025 09:42 Відповісти
Красівоє 😻
13.09.2025 09:44 Відповісти
Увага-чергове відео рекомендоване для покрашення настрою...
13.09.2025 09:44 Відповісти
Абсолютно точно , що такі відео з мертвими кацапськими хробаками
покращує настрій на весь день
13.09.2025 09:50 Відповісти
А як же ж там СМЕРДИТЬ!!! І не від "просто вбитих" - вони "свіженькі", і ще розкладаться не почали... Самий "смердіж" - від обгорілих.. В селі був, коли кабана смалили? Ото десь такий запах... Та ще й з домішкою горілої синтетики... Я, коли той запашок почув, вперше, він у мене тиждень, у ніздрях, стояв. І сала, після того, місяців зо два, їсти не міг...
13.09.2025 10:19 Відповісти
.. Ви ще не відчували запаху у вантажній кабіні Ан-12... коли на вулиці +35... півтора десятка ящиків...І днів десять ти їх розвозиш по різним місцям сраного радянського союзу... От той запах ніколи не забути...
13.09.2025 11:35 Відповісти
А хто їх тобі вантажив? Я й таке нюхав. Але в даному випадку - там не запах розкладеного трупа", а горілої шкіри, волосся, і м"яса... Теж "не мед"...
13.09.2025 12:06 Відповісти
найкращий московит мертвий московит ! Так було так є так буде допоки вони не зникнуть
13.09.2025 09:47 Відповісти
Да, ******** ****** нарисовался...
13.09.2025 09:52 Відповісти
Варто всьому світу показувати
Як українці не "занепокоюються",
А перетворюють бидло, якого боїться весь світ
в преципітат.
13.09.2025 09:53 Відповісти
Ніхто їх не боїться. Не слухайте кацапську пропоганду.
13.09.2025 10:11 Відповісти
Красівоє
13.09.2025 09:53 Відповісти
КУПА ГНОЮ ....
13.09.2025 09:58 Відповісти
В йому по телевізору у кацапстані показували що вони перемагають
13.09.2025 10:01 Відповісти
Наскільки це кацапи втратили людську прдобу, що їхні обгорілі і покоцані тушки не викликають нормальної людської емпатії зі сторони українців. Під час перегляду таких кадрів усіх емоцій українці в основному відчувають радість, породжену ненавистю і огиду.
13.09.2025 10:05 Відповісти
Кацапи - дегенерати, надивляться "героя як треба воювати" соловьйова та іньших пропогандонів й думають війна то "красиве кіно, купа грошей та квартира в Одесі".... вже таких видео було купа, кацапу дегенерату скажуть що то все "фєйк" й він повірить.
Кацап пи#дуй до дому!!!
13.09.2025 10:10 Відповісти
Ну чого зразу "пзд какайто" . Норм тємка
13.09.2025 10:11 Відповісти
Хоч рахувати тут навчився..
13.09.2025 10:15 Відповісти
Ще кілька мальчіков в трусиках
13.09.2025 10:16 Відповісти
Какое житие твое? Пёс смердящий (с)
13.09.2025 10:29 Відповісти
Владос вже не той...
13.09.2025 10:41 Відповісти
Сподіваюся що теж на концерті кабздона, в перших рядах! 😁
13.09.2025 10:51 Відповісти
Супер!!😁
13.09.2025 10:42 Відповісти
Де, така, файна гулянка?
13.09.2025 10:44 Відповісти
Чьото проізошло ?...
13.09.2025 10:52 Відповісти
Яке гарне кіно.
13.09.2025 10:55 Відповісти
Свинособака, когда ты видишь, что ещё дымится другая свинособака- потуши пламя.
Обоссы его как следует, ведь твоя моча для него целебна. Ему ведь сразу полегчает.
13.09.2025 11:15 Відповісти
пацики на моциках
13.09.2025 11:20 Відповісти
Начниє волкі!
13.09.2025 11:44 Відповісти
Можна дивитися замість ранкової кави....
13.09.2025 11:25 Відповісти
Скільки зразу гарних москалів. Подобаються усі.
13.09.2025 11:27 Відповісти
Приехали отдохнуть, покататься на мотоциклах.. )
13.09.2025 11:30 Відповісти
штук 10

https://www.youtube.com/watch?v=ZuixnxKu5GI

200 ТИСЯЧ! // ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ
13.09.2025 11:39 Відповісти
Коли ж ці отари Іванів закінчаться?
Не пробиваються за кордон, для кращого життя - ******** здихати.
Здохніть вдома!
13.09.2025 12:06 Відповісти
 
 