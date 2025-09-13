Уцілілий окупант фільмує тіла поплічників навколо знищеної колони армії РФ: "#бучий комитет! Одно тело, второе, третье. Вот еще два. Прям п#здец!". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий росіянин фільмує знищену колону армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно тіла щонайменше десяти окупантів, спалений автомобіль та мотоцикли.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!
