Пара снайперів знищує шістьох окупантів на Торецькому напрямку. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи пари українських снайперів на Торецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни знищують шістьох окупантів у нічну пору.
"Пара українських снайперів вночі як у тирі кладе шістьох російських штурмовиків на Торецькому напрямку фронту, Донецька область", - зазаначає у коментарі до відео автор публікації.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Україні!!