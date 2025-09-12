УКР
Пара снайперів знищує шістьох окупантів на Торецькому напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи пари українських снайперів на Торецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни знищують шістьох окупантів у нічну пору.

"Пара українських снайперів вночі як у тирі кладе шістьох російських штурмовиків на Торецькому напрямку фронту, Донецька область", - зазаначає у коментарі до відео автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпери 144-го центру ССО відбили атаку російської артилерії, дронів та піхоти на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Донецька область (9569) снайпери (367) Торецьк (551) Бахмутський район (620)
******, заплатив оркам, за шлях до раю! Послуга, надана Мирними Українцями !!
Слава Україні!!
12.09.2025 14:33 Відповісти
добре..
12.09.2025 14:48 Відповісти
Пацанам двіжухі захатєлось, думалі к успєху ідут. Нє падфартіло. Уроди кончені. Але ж ще необхідно зробити 140 мільйонів так пострілів.
12.09.2025 14:53 Відповісти
Перестаньте транслювати кацапську хню! Їх там і 100 млн. вже нема, а не то що 140.
12.09.2025 15:02 Відповісти
ну, 100 може ще і є, а 140 то точно нема.
12.09.2025 15:16 Відповісти
Марксман.
12.09.2025 15:41 Відповісти
 
 