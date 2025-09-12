Пара снайперів знищує шістьох окупантів на Торецькому напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи пари українських снайперів на Торецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни знищують шістьох окупантів у нічну пору.

"Пара українських снайперів вночі як у тирі кладе шістьох російських штурмовиків на Торецькому напрямку фронту, Донецька область", - зазаначає у коментарі до відео автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпери 144-го центру ССО відбили атаку російської артилерії, дронів та піхоти на Запорізькому напрямку. ВIДЕО