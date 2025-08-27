УКР
Снайпери 144-го центру ССО відбили атаку російської артилерії, дронів та піхоти на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку снайпери 144-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно відбили атаку російських військ. Як повідомляє телеграм-канал ССО, противник застосував артилерію, дрони та піхоту, прорвавши оборону суміжного підрозділу та проникнувши на українські позиції.

У відповідь українські спецпризначенці перейшли до ближнього бою, використовуючи гранати, автомати та кулемети, пише Цензор.НЕТ. Завдяки злагодженим діям штурм було зупинено, а позиції — відновлено. Підрозділ продовжує виконувати бойові завдання в зоні відповідальності.

Мабуть, отой, ШІ??? Він, як і Трамп, генерує слова випадкові, деколи згодяться!!
27.08.2025 18:53 Відповісти
Хто пише ці заголовки?
27.08.2025 18:53 Відповісти
Теж цікаво - як снайпер відбиває удари артилерії. Фантастика якась.
27.08.2025 19:26 Відповісти
Мабуть тенісними ракєтками?
27.08.2025 19:46 Відповісти
Ближній бой це коли кідари дуже близько, їх можно побачити, де їх трупи? Постріляли по кущам, зняли відео, з якого нічого незрозуміло, для чого?
27.08.2025 19:45 Відповісти
 
 