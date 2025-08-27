1 608 6
Снайпери 144-го центру ССО відбили атаку російської артилерії, дронів та піхоти на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку снайпери 144-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно відбили атаку російських військ. Як повідомляє телеграм-канал ССО, противник застосував артилерію, дрони та піхоту, прорвавши оборону суміжного підрозділу та проникнувши на українські позиції.
У відповідь українські спецпризначенці перейшли до ближнього бою, використовуючи гранати, автомати та кулемети, пише Цензор.НЕТ. Завдяки злагодженим діям штурм було зупинено, а позиції — відновлено. Підрозділ продовжує виконувати бойові завдання в зоні відповідальності.
