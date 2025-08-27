РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10881 посетитель онлайн
Новости Видео Отражение штурма
1 773 6

Снайперы 144-го центра ССО отбили атаку российской артиллерии, дронов и пехоты на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении снайперы 144-го центра Сил специальных операций ВСУ успешно отбили атаку российских войск. Как сообщает телеграмм-канал ССО, противник применил артиллерию, дроны и пехоту, прорвав оборону смежного подразделения и проникнув на украинские позиции.

В ответ украинские спецназовцы перешли к ближнему бою, используя гранаты, автоматы и пулеметы, пишет Цензор.НЕТ. Благодаря слаженным действиям штурм был остановлен, а позиции - восстановлены. Подразделение продолжает выполнять боевые задачи в зоне ответственности.

Смотрите также: "Азов" готовит новобранцев к штурмам: учит уничтожать врага в окопах. ВИДЕО

штурм (549) Запорожская область (3457) атака (492) снайперы (491) ССО (562) бой (201)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть, отой, ШІ??? Він, як і Трамп, генерує слова випадкові, деколи згодяться!!
показать весь комментарий
27.08.2025 18:53 Ответить
Хто пише ці заголовки?
показать весь комментарий
27.08.2025 18:53 Ответить
Теж цікаво - як снайпер відбиває удари артилерії. Фантастика якась.
показать весь комментарий
27.08.2025 19:26 Ответить
Мабуть тенісними ракєтками?
показать весь комментарий
27.08.2025 19:46 Ответить
Ближній бой це коли кідари дуже близько, їх можно побачити, де їх трупи? Постріляли по кущам, зняли відео, з якого нічого незрозуміло, для чого?
показать весь комментарий
27.08.2025 19:45 Ответить
 
 