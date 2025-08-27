Снайперы 144-го центра ССО отбили атаку российской артиллерии, дронов и пехоты на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении снайперы 144-го центра Сил специальных операций ВСУ успешно отбили атаку российских войск. Как сообщает телеграмм-канал ССО, противник применил артиллерию, дроны и пехоту, прорвав оборону смежного подразделения и проникнув на украинские позиции.

В ответ украинские спецназовцы перешли к ближнему бою, используя гранаты, автоматы и пулеметы, пишет Цензор.НЕТ. Благодаря слаженным действиям штурм был остановлен, а позиции - восстановлены. Подразделение продолжает выполнять боевые задачи в зоне ответственности.

Смотрите также: "Азов" готовит новобранцев к штурмам: учит уничтожать врага в окопах. ВИДЕО