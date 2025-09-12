Пара снайперов уничтожает шестерых оккупантов на Торецком направлении. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы пары украинских снайперов на Торецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины уничтожают шестерых оккупантов в ночное время.
"Пара украинских снайперов ночью, как в тире, кладет шестерых российских штурмовиков на Торецком направлении фронта, Донетчина", - отмечает в комментарии к видео автор публикации.
Слава Україні!!