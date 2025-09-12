РУС
Пара снайперов уничтожает шестерых оккупантов на Торецком направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы пары украинских снайперов на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины уничтожают шестерых оккупантов в ночное время.

"Пара украинских снайперов ночью, как в тире, кладет шестерых российских штурмовиков на Торецком направлении фронта, Донетчина", - отмечает в комментарии к видео автор публикации.

******, заплатив оркам, за шлях до раю! Послуга, надана Мирними Українцями !!
Слава Україні!!
12.09.2025 14:33 Ответить
добре..
12.09.2025 14:48 Ответить
Пацанам двіжухі захатєлось, думалі к успєху ідут. Нє падфартіло. Уроди кончені. Але ж ще необхідно зробити 140 мільйонів так пострілів.
12.09.2025 14:53 Ответить
Перестаньте транслювати кацапську хню! Їх там і 100 млн. вже нема, а не то що 140.
12.09.2025 15:02 Ответить
ну, 100 може ще і є, а 140 то точно нема.
12.09.2025 15:16 Ответить
Марксман.
12.09.2025 15:41 Ответить
 
 