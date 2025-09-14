РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8508 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
3 188 3

Раненый оккупант оставил кровавый след на земле после подрыва "Буханки". ВИДЕО

На южном направлении российский УАЗ ("Буханка") подорвался на мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксирован поврежденный автомобиль и последствия взрыва. Один из оккупантов на месте происшествия комментирует: "Взрыв с этой стороны был, снизу. Бензин течет, капает. Влупило!" По его словам, одного из раненых вынесли из машины в тяжелом состоянии, о чем свидетельствует кровавый след на земле.

Также смотрите: Уцелевший оккупант снимает тела приспешников вокруг уничтоженной колонны армии РФ: "#бучий комитет! Одно тело, второе, третье. Вот еще два. Прям п#здец!". ВИДЕО 18+

Автор: 

авто (4243) армия РФ (20526) ликвидация (4050) ранение (3422)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як з кабанчика крові з кацапа набігло... а от що бензин не загорівся,погано!
показать весь комментарий
14.09.2025 11:31 Ответить
"Им нравится!"(Кин-дза-дза)
показать весь комментарий
14.09.2025 11:43 Ответить
От тепер якраз вас там і "не-ту" ви в пеклі на концерті кобздона...
показать весь комментарий
14.09.2025 12:02 Ответить
 
 