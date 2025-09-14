Раненый оккупант оставил кровавый след на земле после подрыва "Буханки". ВИДЕО
На южном направлении российский УАЗ ("Буханка") подорвался на мине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксирован поврежденный автомобиль и последствия взрыва. Один из оккупантов на месте происшествия комментирует: "Взрыв с этой стороны был, снизу. Бензин течет, капает. Влупило!" По его словам, одного из раненых вынесли из машины в тяжелом состоянии, о чем свидетельствует кровавый след на земле.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Юра Малко
показать весь комментарий14.09.2025 11:31 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий14.09.2025 11:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Влад #592330
показать весь комментарий14.09.2025 12:02 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль