Раненый оккупант оставил кровавый след на земле после подрыва "Буханки". ВИДЕО

На южном направлении российский УАЗ ("Буханка") подорвался на мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксирован поврежденный автомобиль и последствия взрыва. Один из оккупантов на месте происшествия комментирует: "Взрыв с этой стороны был, снизу. Бензин течет, капает. Влупило!" По его словам, одного из раненых вынесли из машины в тяжелом состоянии, о чем свидетельствует кровавый след на земле.

