Поранений окупант залишив кривавий слід на землі після підриву "Буханки". ВIДЕО
На південному напрямку російський УАЗ ("Буханка") підірвався на міні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано пошкоджений автомобіль і наслідки вибуху. Один з окупантів на місці події коментує: "Взрыв с этой стороны был, снизу. Бензин течет, капает. Влупило!" За його словами, одного з поранених винесли з машини у важкому стані, про що свідчить кривавий слід на землі.
