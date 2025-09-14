Поранений окупант залишив кривавий слід на землі після підриву "Буханки". ВIДЕО

На південному напрямку російський УАЗ ("Буханка") підірвався на міні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано пошкоджений автомобіль і наслідки вибуху. Один з окупантів на місці події коментує: "Взрыв с этой стороны был, снизу. Бензин течет, капает. Влупило!" За його словами, одного з поранених винесли з машини у важкому стані, про що свідчить кривавий слід на землі.

Також дивіться: Уцілілий окупант фільмує тіла поплічників навколо знищеної колони армії РФ: "#бучий комитет! Одно тело, второе, третье. Вот еще два. Прям п#здец!". ВIДЕО 18+