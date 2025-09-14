РУС
Бойцы ВСУ забросали логово оккупантов минами и взрывными пакетами. ВИДЕО

Украинские бойцы 34-го отдельного мотопехотного батальона "Волкодавы" 57-й отдельной мотопехотной бригады обнаружили укрытие оккупантов в Волчанске на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник обустроил логово среди разрушенных зданий, пытаясь скрыть позиции с помощью каменных глыб.
Военнослужащие ВСУ забросали вражеский тайник минами и взрывпакетами.

Операция была зафиксирована на видео. Позже запись обнародовали в социальных сетях.

армия РФ (20526) штурм (557) уничтожение (7901) Харьковская область (1579)
Топ комментарии
+3
ок.
Вони існують для того щоб військовослужбовець виявив свою винахідливість маючи обмежений потенціал того обладнання і зброї яка є на руках для знищення як особового складу ворожої сторони.
Ти зараз це запитуєш у екссержанта ВСУ.))
Дрони ще 3 роки тому називали весільними дронами.
Перепрошую дівчаток в Україні за те що порівняв їх із тобою.
Ну я можу написати ще що маю племінницю 15 років.
Так вона краще тебе знайома з цією війнонькою.
показать весь комментарий
14.09.2025 16:15 Ответить
+2
граната для руйнування опорника?
Дівчинко, таких гранат не існує.
показать весь комментарий
14.09.2025 14:35 Ответить
+2
так а що поганого в цьому?
Не варто видавати в пресу самі нові відоси.
показать весь комментарий
14.09.2025 16:19 Ответить
Тобто гранатами їх не забезпечили ...
показать весь комментарий
14.09.2025 14:23 Ответить
граната для руйнування опорника?
Дівчинко, таких гранат не існує.
показать весь комментарий
14.09.2025 14:35 Ответить
то для цього існують міни, хлопчику ?
показать весь комментарий
14.09.2025 16:01 Ответить
ок.
Вони існують для того щоб військовослужбовець виявив свою винахідливість маючи обмежений потенціал того обладнання і зброї яка є на руках для знищення як особового складу ворожої сторони.
Ти зараз це запитуєш у екссержанта ВСУ.))
Дрони ще 3 роки тому називали весільними дронами.
Перепрошую дівчаток в Україні за те що порівняв їх із тобою.
Ну я можу написати ще що маю племінницю 15 років.
Так вона краще тебе знайома з цією війнонькою.
показать весь комментарий
14.09.2025 16:15 Ответить
Забув дописати.
Ця моя племіниця майже 12 років тому почала свій шлях українки.
Вона ліпила вареники і потім особисто роздавала ці вареники протистувальникам Майдану.
показать весь комментарий
14.09.2025 16:27 Ответить
Цьому відео два тижні .
показать весь комментарий
14.09.2025 14:48 Ответить
так а що поганого в цьому?
Не варто видавати в пресу самі нові відоси.
показать весь комментарий
14.09.2025 16:19 Ответить
Воно чогось не скавулить про те, що земакака аж у квітні 2024-го протухла за терміном й мала щезнути до Чаушеску... А тут за 2 тижні істерика. "Не на часі" таким, що поробиш...
показать весь комментарий
14.09.2025 18:57 Ответить
я не цікавлюся про двійні си трійні капкани у кацапів.
Здрисни чмо уйла, поки каблуком між очі не отримало.
Брись.
показать весь комментарий
14.09.2025 19:33 Ответить
🙏🙏🙏
показать весь комментарий
14.09.2025 15:50 Ответить
Де дохлi окупанти?
показать весь комментарий
14.09.2025 18:46 Ответить
Там де їм і місце, під землею кормлять червʼяків.
показать весь комментарий
14.09.2025 19:28 Ответить
 
 