Бойцы ВСУ забросали логово оккупантов минами и взрывными пакетами. ВИДЕО
Украинские бойцы 34-го отдельного мотопехотного батальона "Волкодавы" 57-й отдельной мотопехотной бригады обнаружили укрытие оккупантов в Волчанске на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, противник обустроил логово среди разрушенных зданий, пытаясь скрыть позиции с помощью каменных глыб.
Военнослужащие ВСУ забросали вражеский тайник минами и взрывпакетами.
Операция была зафиксирована на видео. Позже запись обнародовали в социальных сетях.
Топ комментарии
+3 Вова Вова #541785
показать весь комментарий14.09.2025 16:15 Ответить Ссылка
+2 Вова Вова #541785
показать весь комментарий14.09.2025 14:35 Ответить Ссылка
+2 Вова Вова #541785
показать весь комментарий14.09.2025 16:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дівчинко, таких гранат не існує.
Вони існують для того щоб військовослужбовець виявив свою винахідливість маючи обмежений потенціал того обладнання і зброї яка є на руках для знищення як особового складу ворожої сторони.
Ти зараз це запитуєш у екссержанта ВСУ.))
Дрони ще 3 роки тому називали весільними дронами.
Перепрошую дівчаток в Україні за те що порівняв їх із тобою.
Ну я можу написати ще що маю племінницю 15 років.
Так вона краще тебе знайома з цією війнонькою.
Ця моя племіниця майже 12 років тому почала свій шлях українки.
Вона ліпила вареники і потім особисто роздавала ці вареники протистувальникам Майдану.
Не варто видавати в пресу самі нові відоси.
Здрисни чмо уйла, поки каблуком між очі не отримало.
Брись.