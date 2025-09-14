Бойцы ВСУ забросали логово оккупантов минами и взрывными пакетами. ВИДЕО

Украинские бойцы 34-го отдельного мотопехотного батальона "Волкодавы" 57-й отдельной мотопехотной бригады обнаружили укрытие оккупантов в Волчанске на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник обустроил логово среди разрушенных зданий, пытаясь скрыть позиции с помощью каменных глыб.

Военнослужащие ВСУ забросали вражеский тайник минами и взрывпакетами.

Операция была зафиксирована на видео. Позже запись обнародовали в социальных сетях.

