Бійці ЗСУ закидали лігво окупантів мінами та вибуховими пакетами. ВIДЕО
Українські бійці 34-го окремого мотопіхотного батальйону "Вовкодави" 57-ї окремої мотопіхотної бригади виявили укриття окупантів у Вовчанську на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник облаштував лігво серед зруйнованих будівель, намагаючись приховати позиції за допомогою кам’яних брил.
Військовослужбовці ЗСУ закидали ворожу схованку мінами та вибуховими пакетами.
Операцію було зафіксовано на відео. Згодом запис оприлюднили у соціальних мережах.
Дівчинко, таких гранат не існує.