УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8200 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення позицій росіян на Харківщині
1 380 4

Бійці ЗСУ закидали лігво окупантів мінами та вибуховими пакетами. ВIДЕО

Українські бійці 34-го окремого мотопіхотного батальйону "Вовкодави" 57-ї окремої мотопіхотної бригади виявили укриття окупантів у Вовчанську на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник облаштував лігво серед зруйнованих будівель, намагаючись приховати позиції за допомогою кам’яних брил.
Військовослужбовці ЗСУ закидали ворожу схованку мінами та вибуховими пакетами.

Операцію було зафіксовано на відео. Згодом запис оприлюднили у соціальних мережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений окупант залишив кривавий слід на землі після підриву "Буханки". ВIДЕО

армія рф (18678) штурм (269) знищення (8218) Харківська область (1596)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто гранатами їх не забезпечили ...
показати весь коментар
14.09.2025 14:23 Відповісти
граната для руйнування опорника?
Дівчинко, таких гранат не існує.
показати весь коментар
14.09.2025 14:35 Відповісти
Цьому відео два тижні .
показати весь коментар
14.09.2025 14:48 Відповісти
🙏🙏🙏
показати весь коментар
14.09.2025 15:50 Відповісти
 
 