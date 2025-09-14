Ударный беспилотник уничтожил российского военного - оккупант разлетелся на части. ВИДЕО
Операторы дронов 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины продолжают успешно ликвидировать вражеские цели.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время разведки ударный беспилотник обнаружил российского военного, который прятался в кустах возле разрушенного дома. FPV-дрон совершил настолько точный и сильный удар, что оккупант разлетелся на части. Момент уничтожения зафиксирован на видео, которое впоследствии обнародовали в социальных сетях.
"Играть в прятки с операторами дронов Нацгвардии, конечно, можно, но недолго", - говорится в комментарии к видео.
Кабінет Міністрів України своєю https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kmu.gov.ua%2Fnpas%2Fdeiaki-pytannia-derzhavnoi-harantii-nadanoi-u-2012-rotsi-dlia-finansuvannia-proektiv-u-sferi-silskoho-hospodarstva-1114%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR5KCyXAeM3Ejz4rfrpPP2vCPyyp_Qdu-nPwoFTKM-l0qmYX5BLt6sNbTLYk7A_aem_x7byNLe_BdnTp-b9OIyVLg&h=AT0zg7VHFaMWGS240nQuG_BAL4NHyPFNwUFGcvAJf1dOS7qi8XfjbMRipBjycLIwjoM0MWrVzlJ1H9o1DEtstaHfXzU22_bu9Q-Wwd7ztF8wTnmxCpI49El9vDxshlDPrd3CYmI_z9_bP2F6&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT26XLzIhK5iUpP0ZmUnNvMV9NDUObALbjFiFTIp89-e-6R4fVL4HhX68Y2LppwiW0iMdMJuFpmo1e8e6e_h28zrTmvyka-45**********************************************-VQ-eaVsZVCENcvUqtKmpGGiw64Sh0GqmxzwY5UcmqoUC8u6jwLN99UCtSdpXvcrc4fM постановою від 10 вересня 2025 р. № 1114 підтвердив, що Україна виплатить Китаю за рахунок державного бюджету 1,5 млрд доларів США, які були вкрадені у 2013 році нинішнім Героєм України, командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ майором Робертом Бровді, а також сплатить відсотки, що набігли на цю суму.
Аферу з китайським кредитом за часів Януковича провернув тодішній перший заступник голови правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», колишній директор корупційного монстра ТОВ «Хліб Інвестбуд» Роберт Йосипович Бровді - топ-менеджер одіозного екснардепа Іванющенка.