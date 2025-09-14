Ударный беспилотник уничтожил российского военного - оккупант разлетелся на части. ВИДЕО

Операторы дронов 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины продолжают успешно ликвидировать вражеские цели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время разведки ударный беспилотник обнаружил российского военного, который прятался в кустах возле разрушенного дома. FPV-дрон совершил настолько точный и сильный удар, что оккупант разлетелся на части. Момент уничтожения зафиксирован на видео, которое впоследствии обнародовали в социальных сетях.

"Играть в прятки с операторами дронов Нацгвардии, конечно, можно, но недолго", - говорится в комментарии к видео.

