РУС
1 439 7

ВСУ уничтожили вражеское орудие в Донецкой области - технику выдал горячий ствол. ВИДЕО

На Лиманском направлении оккупанты пытались замаскировать артиллерийское орудие среди деревьев и кустарников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местонахождение вражеской техники обнаружил пилот FPV-дронов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который зафиксировал тепловой след горячего ствола. К уничтожению цели был привлечен ударный дрон-камикадзе.

Оператор беспилотника попал в ствол пушки. В результате вражеская артиллерийская установка была обезврежена.

Замаскована добре, що тут скажеш. Без тепловізора реально там ніяк. Добре спрацювали, профі. Слава ЗСУ!
14.09.2025 12:17 Ответить
Коли журналістикою займаються узькомовні, то з дула вилазить кацапський ствол.
14.09.2025 12:31 Ответить
У мене теж таке буває. Особливо вранці. Тепер буду побоюватися.
14.09.2025 12:31 Ответить
Це говорить про те, що вам уже можна пробувати женитись.
14.09.2025 13:21 Ответить
Вже.
14.09.2025 14:23 Ответить
А стовбур був гарячий, бо вона перед тим інтенсивно відпрацювала. По кому, не знаєте? Чому їй взагалі дозволили дістатися позиції, облаштуватися та відпрацювати? Хтось слідкує за цим, ніт?
14.09.2025 13:39 Ответить
навіщо повідомляти, про гарячий ствол,
Це щоб кацапи більше уваги приділяли маскуванню стволів після стрільби!?
14.09.2025 14:23 Ответить
 
 