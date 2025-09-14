ВСУ уничтожили вражеское орудие в Донецкой области - технику выдал горячий ствол. ВИДЕО

На Лиманском направлении оккупанты пытались замаскировать артиллерийское орудие среди деревьев и кустарников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местонахождение вражеской техники обнаружил пилот FPV-дронов батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который зафиксировал тепловой след горячего ствола. К уничтожению цели был привлечен ударный дрон-камикадзе.

Оператор беспилотника попал в ствол пушки. В результате вражеская артиллерийская установка была обезврежена.

