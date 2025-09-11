РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9703 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
1 878 3

Подбитый УАЗ оккупантов вывел украинский дрон на позиции российской пехоты. ВИДЕО

На Лиманском направлении пилоты батальона Signum из состава 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха провели успешную операцию по выявлению и уничтожению вражеской техники и живой силы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время вечернего патрулирования украинский дрон зафиксировал российский "УАЗ-Хантер", который был оперативно поражен. Поврежденный внедорожник вывел операторов к скоплению пехоты противника, что стало следующей целью. Видео боевой работы было обнародовано 11 сентября на официальном канале бригады.

"Оккупанты даже не догадывались, что главная роль в фильме - уже не ихняя. Один спал стоя, двое - делились мыслями о жизни. Мы оставили им финальную реплику", - прокомментировали в батальоне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 68-я бригада показала "борьбу с вредителями": уничтожение оккупантов FPV-дронами. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20502) уничтожение (7887) техника (1803) 53 отдельная механизированная бригада (134) дроны (4607)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Професійна робота.
показать весь комментарий
11.09.2025 17:29 Ответить
Молодці наші Воїни ,
респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
11.09.2025 17:48 Ответить
добре..
показать весь комментарий
11.09.2025 18:26 Ответить
 
 