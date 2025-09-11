Подбитый УАЗ оккупантов вывел украинский дрон на позиции российской пехоты. ВИДЕО

На Лиманском направлении пилоты батальона Signum из состава 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха провели успешную операцию по выявлению и уничтожению вражеской техники и живой силы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время вечернего патрулирования украинский дрон зафиксировал российский "УАЗ-Хантер", который был оперативно поражен. Поврежденный внедорожник вывел операторов к скоплению пехоты противника, что стало следующей целью. Видео боевой работы было обнародовано 11 сентября на официальном канале бригады.

"Оккупанты даже не догадывались, что главная роль в фильме - уже не ихняя. Один спал стоя, двое - делились мыслями о жизни. Мы оставили им финальную реплику", - прокомментировали в батальоне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 68-я бригада показала "борьбу с вредителями": уничтожение оккупантов FPV-дронами. ВИДЕО