68-я бригада показала "борьбу с вредителями": уничтожение оккупантов FPV-дронами. ВИДЕО

Операторы ударных беспилотников 68-й Отдельной егерской бригады продолжают эффективно уничтожать врага в самых горячих точках фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дронари обнародовали видео, где зафиксирована "борьба с вредителями" на одном из направлений. В первом фрагменте - российские военные были обнаружены на открытой местности и атакованы серией прицельных сбросов. В результате ударов был уничтожен личный состав противника.

Во второй части видео зафиксировано, как оккупанты обустроили свои позиции среди деревьев в лесополосе. Украинские беспилотники обнаружили их укрытие и также ликвидировали противника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны 68-й Отдельной егерской бригады прервали связь оккупантов и уничтожили вражеские передатчики. ВИДЕО

