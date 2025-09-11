68-ма бригада показала "боротьбу зі шкідниками": знищення окупантів FPV-дронами. ВIДЕО
Оператори ударних безпілотників 68-ї окремої єгерської бригади продовжують ефективно знищувати ворога в найгарячіших точках фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дронарі оприлюднили відео, де зафіксовано "боротьбу зі шкідниками" на одному з напрямків. На першому фрагменті - російські військові були виявлені на відкритій місцевості та атаковані серією прицільних скидів. У результаті ударів було знищено особовий склад противника.
У другій частині відео зафіксовано, як окупанти облаштували свої позиції серед дерев у лісосмузі. Українські безпілотники виявили їхнє укриття й також ліквідували противника.
