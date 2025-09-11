Підбитий УАЗ окупантів вивів український дрон на позиції російської піхоти. ВIДЕО

На Лиманському напрямку пілоти батальйону Signum зі складу 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха провели успішну операцію з виявлення та знищення ворожої техніки і живої сили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час вечірнього патрулювання український дрон зафіксував російський "УАЗ-Хантер", який було оперативно уражено. Пошкоджений позашляховик вивів операторів до скупчення піхоти противника, що стало наступною ціллю. Відео бойової роботи було оприлюднене 11 вересня на офіційному каналі бригади.

"Окупанти навіть не здогадувалися, що головна роль у фільмі вже не за ними. Один спав стоячи, двоє ділилися думками про життя. Ми залишили їм фінальну репліку", - прокоментували в батальйоні.

