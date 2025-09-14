ЗСУ знищили ворожу гармату на Донеччині - техніку видав гарячий ствол. ВIДЕО

На Лиманському напрямку окупанти намагалися замаскувати артилерійську гармату серед дерев і чагарників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцезнаходження ворожої техніки виявив пілот FPV-дронів батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, який зафіксував тепловий слід гарячого ствола. До знищення цілі був залучений ударний дрон-камікадзе.

Оператор безпілотника поцілив у ствол гармати. У результаті ворожу артилерійську установку було знешкоджено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підбитий УАЗ окупантів вивів український дрон на позиції російської піхоти. ВIДЕО