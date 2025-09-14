УКР
1 861 9

ЗСУ знищили ворожу гармату на Донеччині - техніку видав гарячий ствол. ВIДЕО

На Лиманському напрямку окупанти намагалися замаскувати артилерійську гармату серед дерев і чагарників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  місцезнаходження ворожої техніки виявив пілот FPV-дронів батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, який зафіксував тепловий слід гарячого ствола. До знищення цілі був залучений ударний дрон-камікадзе. 

Оператор безпілотника поцілив у ствол гармати. У результаті ворожу артилерійську установку було знешкоджено.

Замаскована добре, що тут скажеш. Без тепловізора реально там ніяк. Добре спрацювали, профі. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
14.09.2025 12:17 Відповісти
Коли журналістикою займаються узькомовні, то з дула вилазить кацапський ствол.
показати весь коментар
14.09.2025 12:31 Відповісти
У мене теж таке буває. Особливо вранці. Тепер буду побоюватися.
показати весь коментар
14.09.2025 12:31 Відповісти
Це говорить про те, що вам уже можна пробувати женитись.
показати весь коментар
14.09.2025 13:21 Відповісти
Вже.
показати весь коментар
14.09.2025 14:23 Відповісти
А стовбур був гарячий, бо вона перед тим інтенсивно відпрацювала. По кому, не знаєте? Чому їй взагалі дозволили дістатися позиції, облаштуватися та відпрацювати? Хтось слідкує за цим, ніт?
показати весь коментар
14.09.2025 13:39 Відповісти
навіщо повідомляти, про гарячий ствол,
Це щоб кацапи більше уваги приділяли маскуванню стволів після стрільби!?
показати весь коментар
14.09.2025 14:23 Відповісти
"Гусари, мовчати!"
показати весь коментар
14.09.2025 14:42 Відповісти
Співчуваю.
показати весь коментар
14.09.2025 14:39 Відповісти
 
 