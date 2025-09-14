Ударний безпілотник знищив російського військового - окупант розлетівся на частини. ВIДЕО

Оператори дронів 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади "Рубіж" Національної гвардії України продовжують успішно ліквідовувати ворожі цілі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час розвідки ударний безпілотник виявив російського військового, який ховався в кущах біля зруйнованого будинку. FPV-дрон здійснив настільки точний і сильний удар, що окупант розлетівся на частини. Момент знищення зафіксовано на відео, яке згодом оприлюднили в соціальних мережах.

"Грати у хованки з операторами дронів Нацгвардії, звичайно, можна, але недовго", - йдеться в коментарі до відео.

