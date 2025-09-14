Ударний безпілотник знищив російського військового - окупант розлетівся на частини. ВIДЕО
Оператори дронів 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади "Рубіж" Національної гвардії України продовжують успішно ліквідовувати ворожі цілі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час розвідки ударний безпілотник виявив російського військового, який ховався в кущах біля зруйнованого будинку. FPV-дрон здійснив настільки точний і сильний удар, що окупант розлетівся на частини. Момент знищення зафіксовано на відео, яке згодом оприлюднили в соціальних мережах.
"Грати у хованки з операторами дронів Нацгвардії, звичайно, можна, але недовго", - йдеться в коментарі до відео.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кабінет Міністрів України своєю https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kmu.gov.ua%2Fnpas%2Fdeiaki-pytannia-derzhavnoi-harantii-nadanoi-u-2012-rotsi-dlia-finansuvannia-proektiv-u-sferi-silskoho-hospodarstva-1114%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR5KCyXAeM3Ejz4rfrpPP2vCPyyp_Qdu-nPwoFTKM-l0qmYX5BLt6sNbTLYk7A_aem_x7byNLe_BdnTp-b9OIyVLg&h=AT0zg7VHFaMWGS240nQuG_BAL4NHyPFNwUFGcvAJf1dOS7qi8XfjbMRipBjycLIwjoM0MWrVzlJ1H9o1DEtstaHfXzU22_bu9Q-Wwd7ztF8wTnmxCpI49El9vDxshlDPrd3CYmI_z9_bP2F6&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT26XLzIhK5iUpP0ZmUnNvMV9NDUObALbjFiFTIp89-e-6R4fVL4HhX68Y2LppwiW0iMdMJuFpmo1e8e6e_h28zrTmvyka-45**********************************************-VQ-eaVsZVCENcvUqtKmpGGiw64Sh0GqmxzwY5UcmqoUC8u6jwLN99UCtSdpXvcrc4fM постановою від 10 вересня 2025 р. № 1114 підтвердив, що Україна виплатить Китаю за рахунок державного бюджету 1,5 млрд доларів США, які були вкрадені у 2013 році нинішнім Героєм України, командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ майором Робертом Бровді, а також сплатить відсотки, що набігли на цю суму.
Аферу з китайським кредитом за часів Януковича провернув тодішній перший заступник голови правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», колишній директор корупційного монстра ТОВ «Хліб Інвестбуд» Роберт Йосипович Бровді - топ-менеджер одіозного екснардепа Іванющенка.