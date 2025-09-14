Бойцы "Хартии" с дронов-камикадзе разбили группу врага у водоема и устроили сеанс "гидромассажа". ВИДЕО
Экипаж ударных дронов-камикадзе бригады "Хартия" Нацгвардии Украины уничтожил группу российских военных у водоема и устроил оккупантам "сеанс гидромассажа с эффектом мгновенной релаксации".
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы беспилотников вычислили врага на берегу и нанесли несколько прицельных ударов. Часть оккупантов пыталась спастись в воде, однако и там была уничтожена, оставив после себя кровавые следы.
Ликвидацию врага зафиксировали на видео, которое опубликовали в соцсетях. В комментарии к ролику украинские бойцы написали: "В итоге всех российских пехотинцев "пролечили" от шовинизма и навязчивых мыслей об империи".
Воїни Хартії - молодці - браво!