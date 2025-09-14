Бійці "Хартії" з дронів-камікадзе розбили групу ворога біля водойми і влаштували сеанс "гідромасажу". ВIДЕО
Екіпаж ударних дронів-камікадзе бригади "Хартія" Нацгвардії України знищив групу російських військових біля водойми та влаштував окупантам "сеанс гідромасажу з ефектом миттєвої релаксації".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори безпілотників вирахували ворога на березі та завдали кілька прицільних ударів. Частина окупантів намагалася врятуватися у воді, проте й там була знищена, залишивши по собі криваві сліди.
Ліквідацію ворога зафіксували на відео, яке опублікували в соцмережах. У коментарі до ролика українські бійці написали: "У підсумку усіх російських піхотинців "пролікували" від шовінізму та навʼязливих думок про імперію".
Воїни Хартії - молодці - браво!