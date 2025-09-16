Пропагандист Соловьев призывает отправить на войну украинских коллаборационистов: "По возрасту они вообще служить должны. Царева нужно отправить на СВО, пусть искупит вину!". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев призвал всех украинцев, которые сбежали от войны в Россию и коллаборационистов отправить на "сво".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем блоге журналист Денис Казанский и цитирует призывы пропагандиста. Из уст Соловьева звучат обвинения, прежде всего, к жителям оккупированных территорий украинского Донбасса, которые смогли выжить в условиях варварской мобилизации в российскую армию и выехали в РФ. Пропагандист вспоминает, в частности, и коллаборациониста Олега Царева, которого по мнению Соловьева "нужно отправить на СВО, пусть искупит вину".

