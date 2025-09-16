РУС
Пропагандист Соловьев призывает отправить на войну украинских коллаборационистов: "По возрасту они вообще служить должны. Царева нужно отправить на СВО, пусть искупит вину!". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев призвал всех украинцев, которые сбежали от войны в Россию и коллаборационистов отправить на "сво".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем блоге журналист Денис Казанский и цитирует призывы пропагандиста. Из уст Соловьева звучат обвинения, прежде всего, к жителям оккупированных территорий украинского Донбасса, которые смогли выжить в условиях варварской мобилизации в российскую армию и выехали в РФ. Пропагандист вспоминает, в частности, и коллаборациониста Олега Царева, которого по мнению Соловьева "нужно отправить на СВО, пусть искупит вину".

+15
Оце я підтримую. В штурмовіки їх, 3,14дорасів. А шо там синуля соловья, ну той шо пасивний 3,14дорас? Так в ЄС і ховає дупу?
16.09.2025 12:51 Ответить
+14
Це класика, - Пійману рибу не годують - її смажать! -
Зрадники - колаборанти вважали, що кацапи для них відтяпають шмат України?! Хера з два!
Поступила інформація, що в так званій ДНР починають працювати комісії по відправці так званих ДНРівців на Далекий Схід та до Сибіру.
"Путєн ввєді"?!
Ввів?
Насолоджуйтесь!
16.09.2025 13:05 Ответить
+9
Отакої. Що і слід було очікувати.
Війна рашкі і потрібна саме для того, що б утилізувати усю нечисть; будь то колобки, будь то свої оркоушльопки. Війна не закінчиться, поки не поляже млн 10 рашалюду. Тільки суки і наших же купу заберуть.
А поки що, тримаймо стій і робимо свою посильну справу.
Слава Україні!
16.09.2025 12:48 Ответить
Сам, похоже, не торопится..
16.09.2025 12:47 Ответить
Приезжал этот останкинский полупокер однажды на фронт. Попал под раздачу хаймерсов, но к сожалению выжил. Лицо у него тогда было просто колоссальное. Аж посинел от избытка испуга и глаза на лоб вылезли.
16.09.2025 12:55 Ответить
Він вже "іскупіл" - поносив оливковий одяг пару років на ефіри.
16.09.2025 13:01 Ответить
Отакої. Що і слід було очікувати.
Війна рашкі і потрібна саме для того, що б утилізувати усю нечисть; будь то колобки, будь то свої оркоушльопки. Війна не закінчиться, поки не поляже млн 10 рашалюду. Тільки суки і наших же купу заберуть.
А поки що, тримаймо стій і робимо свою посильну справу.
Слава Україні!
16.09.2025 12:48 Ответить
На 10 лямов кацапдвухсотых у ластоногих ааленей не хватит военной техники, чтобы воевать. Вангую , на втором лимоне начнется свирепый бунт на каазлабаде. Война у нас с тем и закончится. Пусть лучше они сами себя перегамселять. АМИНЬ !!!
16.09.2025 12:56 Ответить
Я теж так думав на початку есвео, що техніки не вистачить. А виявилося згодом: вона й непотрібна, бо ж вони сунуть в піхотні м'ясні штурми. З техники в них лише автомат какашнікова, подекуди мотоцикл, гольфкар, ВАЗ чи буханка. Але ж ще дрони та ракети - а ось вони не пов'язані із чисельністю м'ясопіхоти.
16.09.2025 13:50 Ответить
Підуть на ішаках з *******.
16.09.2025 14:02 Ответить
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал. Это нам на руку. Когда вернем территории, земля от шушары будет очищена. Больше сруцкАГА мига не будет.
16.09.2025 12:51 Ответить
Царьова, взагалі-то непогано було-б на особисту зустріч зі Стрємоусовим відправити.....
16.09.2025 12:51 Ответить
Оце я підтримую. В штурмовіки їх, 3,14дорасів. А шо там синуля соловья, ну той шо пасивний 3,14дорас? Так в ЄС і ховає дупу?
16.09.2025 12:51 Ответить
Та ні, не ховає. Вона працює.
16.09.2025 13:51 Ответить
підставляє
16.09.2025 13:53 Ответить
рассея-щедрая душа!)
16.09.2025 12:57 Ответить
Шапиро, тебе тоже пора на фронт. Не хочешь за парашу- воюй за ЦАХАЛ.
16.09.2025 13:00 Ответить
Правильно,гони їх на утилізацію.Сам теж іди,бо пи...діти- не ящики ворочати.Глянувши на тебе - скоро згориш на роботі,обличчя на тобі вже нема на гівно ввесь перетворився,постарів,воняєш.Будеш з себе виходити буде те що з кеосояном.Взагалі ж людям людяне,в гівно гівняне.
16.09.2025 13:02 Ответить
Януковича у штурмовики, він пройшов підготовку на пеньках
16.09.2025 13:04 Ответить
Це класика, - Пійману рибу не годують - її смажать! -
Зрадники - колаборанти вважали, що кацапи для них відтяпають шмат України?! Хера з два!
Поступила інформація, що в так званій ДНР починають працювати комісії по відправці так званих ДНРівців на Далекий Схід та до Сибіру.
"Путєн ввєді"?!
Ввів?
Насолоджуйтесь!
16.09.2025 13:05 Ответить
16.09.2025 13:14 Ответить
Данбаская резня.
16.09.2025 14:10 Ответить
А в чому конкретно полягає вина удмурта Царьова перед євреєм "Соловйовим"?
16.09.2025 13:19 Ответить
невже причина потрібна - ось є - по возрасту ані служить далжни
16.09.2025 13:28 Ответить
Думаю, що пацюки відчавають "шухер" і починають оглядатись, вишукуючи ще більшу падлюку, ніж вони самі, щоб вказати , - Ату його, ату! -
16.09.2025 13:32 Ответить
Ніколи не думала, що таке напишу про цього пропагандона, але... Про Царьова гаряче підтримую. І Іншу зрадницьку ******* відправляйте, починаючи з Яника і Ко.
16.09.2025 13:49 Ответить
Ох який! А з своїми соплємєнніками на Газу сам нє? Лицеміри з роду плємєні.
16.09.2025 15:04 Ответить
 
 