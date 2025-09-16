Пропагандист Соловьев призывает отправить на войну украинских коллаборационистов: "По возрасту они вообще служить должны. Царева нужно отправить на СВО, пусть искупит вину!". ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев призвал всех украинцев, которые сбежали от войны в Россию и коллаборационистов отправить на "сво".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем блоге журналист Денис Казанский и цитирует призывы пропагандиста. Из уст Соловьева звучат обвинения, прежде всего, к жителям оккупированных территорий украинского Донбасса, которые смогли выжить в условиях варварской мобилизации в российскую армию и выехали в РФ. Пропагандист вспоминает, в частности, и коллаборациониста Олега Царева, которого по мнению Соловьева "нужно отправить на СВО, пусть искупит вину".
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сюжеты российской пропаганды о выдворении украинцев с оккупированных территорий являются фейком, людей продолжают пытать в плену. ВИДЕО
Війна рашкі і потрібна саме для того, що б утилізувати усю нечисть; будь то колобки, будь то свої оркоушльопки. Війна не закінчиться, поки не поляже млн 10 рашалюду. Тільки суки і наших же купу заберуть.
А поки що, тримаймо стій і робимо свою посильну справу.
Слава Україні!
Зрадники - колаборанти вважали, що кацапи для них відтяпають шмат України?! Хера з два!
Поступила інформація, що в так званій ДНР починають працювати комісії по відправці так званих ДНРівців на Далекий Схід та до Сибіру.
"Путєн ввєді"?!
Ввів?
Насолоджуйтесь!