2 046 15

Пропагандист Соловйов закликає відправити на війну українських колаборантів: "По возрасту они вообще служить должны. Царева нужно отправить на СВО, пусть искупит вину!". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов закликав усіх українців, які утекли від війни у Росію та колаборантів відправити на "сво".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить у своєму блозі журналіст Денис Казанський та цитує заклики пропагандиста. З вуст Соловйова лунають звинувачення, насамперед, до мешканців окупованих територій українського Донбасу, які змогли вижити в умовах варварської мобілізації у російську армію та виїхали до РФ. Пропагандист згадує, зокрема, і колаборанта Олега Царьова, якого на думку Соловйова "нужно отправить на СВО, пусть искупит вину".

Автор: 

армія рф (18696) окупація (6850) мобілізація (3222) Казанський Денис (308)
+5
Отакої. Що і слід було очікувати.
Війна рашкі і потрібна саме для того, що б утилізувати усю нечисть; будь то колобки, будь то свої оркоушльопки. Війна не закінчиться, поки не поляже млн 10 рашалюду. Тільки суки і наших же купу заберуть.
А поки що, тримаймо стій і робимо свою посильну справу.
Слава Україні!
показати весь коментар
16.09.2025 12:48 Відповісти
+5
Оце я підтримую. В штурмовіки їх, 3,14дорасів. А шо там синуля соловья, ну той шо пасивний 3,14дорас? Так в ЄС і ховає дупу?
показати весь коментар
16.09.2025 12:51 Відповісти
+3
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал. Это нам на руку. Когда вернем территории, земля от шушары будет очищена. Больше сруцкАГА мига не будет.
показати весь коментар
16.09.2025 12:51 Відповісти
Сам, похоже, не торопится..
показати весь коментар
16.09.2025 12:47 Відповісти
Приезжал этот останкинский полупокер однажды на фронт. Попал под раздачу хаймерсов, но к сожалению выжил. Лицо у него тогда было просто колоссальное. Аж посинел от избытка испуга и глаза на лоб вылезли.
показати весь коментар
16.09.2025 12:55 Відповісти
Він вже "іскупіл" - поносив оливковий одяг пару років на ефіри.
показати весь коментар
16.09.2025 13:01 Відповісти
На 10 лямов кацапдвухсотых у ластоногих ааленей не хватит военной техники, чтобы воевать. Вангую , на втором лимоне начнется свирепый бунт на каазлабаде. Война у нас с тем и закончится. Пусть лучше они сами себя перегамселять. АМИНЬ !!!
показати весь коментар
16.09.2025 12:56 Відповісти
Царьова, взагалі-то непогано було-б на особисту зустріч зі Стрємоусовим відправити.....
показати весь коментар
16.09.2025 12:51 Відповісти
рассея-щедрая душа!)
показати весь коментар
16.09.2025 12:57 Відповісти
Шапиро, тебе тоже пора на фронт. Не хочешь за парашу- воюй за ЦАХАЛ.
показати весь коментар
16.09.2025 13:00 Відповісти
Правильно,гони їх на утилізацію.Сам теж іди,бо пи...діти- не ящики ворочати.Глянувши на тебе - скоро згориш на роботі,обличчя на тобі вже нема на гівно ввесь перетворився,постарів,воняєш.Будеш з себе виходити буде те що з кеосояном.Взагалі ж людям людяне,в гівно гівняне.
показати весь коментар
16.09.2025 13:02 Відповісти
Януковича у штурмовики, він пройшов підготовку на пеньках
показати весь коментар
16.09.2025 13:04 Відповісти
Це класика, - Пійману рибу не годують - її смажать! -
Зрадники - колаборанти вважали, що кацапи для них відтяпають шмат України?! Хера з два!
Поступила інформація, що в так званій ДНР починають працювати комісії по відправці так званих ДНРівців на Далекий Схід та до Сибіру.
"Путєн ввєді"?!
Ввів?
Насолоджуйтесь!
показати весь коментар
16.09.2025 13:05 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2025 13:14 Відповісти
А в чому конкретно полягає вина удмурта Царьова перед євреєм "Соловйовим"?
показати весь коментар
16.09.2025 13:19 Відповісти
 
 