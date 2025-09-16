Пропагандист Соловйов закликає відправити на війну українських колаборантів: "По возрасту они вообще служить должны. Царева нужно отправить на СВО, пусть искупит вину!". ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов закликав усіх українців, які утекли від війни у Росію та колаборантів відправити на "сво".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить у своєму блозі журналіст Денис Казанський та цитує заклики пропагандиста. З вуст Соловйова лунають звинувачення, насамперед, до мешканців окупованих територій українського Донбасу, які змогли вижити в умовах варварської мобілізації у російську армію та виїхали до РФ. Пропагандист згадує, зокрема, і колаборанта Олега Царьова, якого на думку Соловйова "нужно отправить на СВО, пусть искупит вину".
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сюжети російської пропаганди про видворення українців із окупованих територій є фейком, людей продовжують катувати у полоні. ВIДЕО
Війна рашкі і потрібна саме для того, що б утилізувати усю нечисть; будь то колобки, будь то свої оркоушльопки. Війна не закінчиться, поки не поляже млн 10 рашалюду. Тільки суки і наших же купу заберуть.
А поки що, тримаймо стій і робимо свою посильну справу.
Слава Україні!
Зрадники - колаборанти вважали, що кацапи для них відтяпають шмат України?! Хера з два!
Поступила інформація, що в так званій ДНР починають працювати комісії по відправці так званих ДНРівців на Далекий Схід та до Сибіру.
"Путєн ввєді"?!
Ввів?
Насолоджуйтесь!