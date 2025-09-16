Пропагандист Соловйов закликає відправити на війну українських колаборантів: "По возрасту они вообще служить должны. Царева нужно отправить на СВО, пусть искупит вину!". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов закликав усіх українців, які утекли від війни у Росію та колаборантів відправити на "сво".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить у своєму блозі журналіст Денис Казанський та цитує заклики пропагандиста. З вуст Соловйова лунають звинувачення, насамперед, до мешканців окупованих територій українського Донбасу, які змогли вижити в умовах варварської мобілізації у російську армію та виїхали до РФ. Пропагандист згадує, зокрема, і колаборанта Олега Царьова, якого на думку Соловйова "нужно отправить на СВО, пусть искупит вину".

