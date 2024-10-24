Сюжети російської пропаганди про видворення українців із окупованих територій є фейком, людей продовжують катувати у полоні. ВIДЕО

Російські пропагандисти знімають фейкові сюжети про видворення українців із окупованої частини Запорізької області. Насправді людей нікуди не висилають і продовжують катувати у полоні.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це відео січня 2023 року. Сюжет державного російського агентства РИА "Новости". На ньому трьох громадян України нібито видворяють із окупованої території Запорізької області на територію, підконтрольну Україні за те, що вони займали проукраїнську позицію та не підтримували російську окупацію. Таких сюжетів російські ЗМІ зняли сотні. Але насправді всі вони брехливі. На відео – постановка. Жодного "видворення" насправді не було", - пише Казанський.

Журналіст зустрівся і поспілкувався із жінкою з цього сюжету. Її звуть Олена Ягупова, це дружина українського військового із міста Кам'янка-Дніпровська. У 2022 році російські окупанти викрали її та оголосили українською шпигункою. Після зйомок цього сюжету Олену ще кілька місяців тримали у трудовому рабстві, змушували копати окопи, катували, душили пакетом, били пляшками по голові. Звільнитися їй вдалося значно пізніше. Доля двох чоловіків, які разом із нею фігурують у цьому сюжеті, досі невідома.

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Автором брехливого сюжету є нині вже покійний пропагандист Ростислав Журавльов, який загинув за кілька місяців після зйомок. Фактично кореспондент державного російського ЗМІ є співучасником воєнних злочинців, наголошує Казанський, бо чудово знав, що знімає фейк, а людей на відео насправді нікуди не висилають, і катуватимуть у полоні.