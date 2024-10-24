Сюжеты российской пропаганды о выдворении украинцев с оккупированных территорий являются фейком, людей продолжают пытать в плену. ВИДЕО

Российские пропагандисты снимают фейковые сюжеты о выдворении украинцев из оккупированной части Запорожской области. На самом деле людей никуда не высылают и продолжают пытать в плену.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Это видео января 2023 года. Сюжет государственного российского агентства РИА "Новости". На нем троих граждан Украины якобы выдворяют с оккупированной территории Запорожской области на территорию, подконтрольную Украине за то, что они занимали проукраинскую позицию и не поддерживали российскую оккупацию. Таких сюжетов российские СМИ сняли сотни. Но на самом деле все они лживые. На видео - постановка. Никакого "выдворения" на самом деле не было", - пишет Казанский.

Журналист встретился и пообщался с женщиной из этого сюжета. Ее зовут Елена Ягупова, это жена украинского военного из города Каменка-Днепровская. В 2022 году российские оккупанты похитили ее и объявили украинской шпионкой. После съемок этого сюжета Елену еще несколько месяцев держали в трудовом рабстве, заставляли копать окопы, пытали, душили пакетом, били бутылками по голове. Освободиться ей удалось значительно позже. Судьба двух мужчин, которые вместе с ней фигурируют в этом сюжете, до сих пор неизвестна.

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Автором лживого сюжета является ныне уже покойный пропагандист Ростислав Журавлев, который погиб через несколько месяцев после съемок. Фактически корреспондент государственного российского СМИ является соучастником военных преступников, отмечает Казанский, потому что прекрасно знал, что снимает фейк, а людей на видео на самом деле никуда не высылают и будут пытать в плену.