Z-блогер хвастается, как сдал девушку в оккупированном Бердянске за украинский язык: "Поехали на подвал отдыхать". ВИДЕО

Российский Z-блогер Кирилл Федоров вместе с другом хвастался историей о том, как они сдали "на подвал" девушку из оккупированного Бердянска, которая работала на заправке и поговорила с ними на украинском языке. Вся ее вина заключалась в том, что она сказала русским нацистам украинскую фразу "прикладывайте карточку".

Соответствующее видео опубликовал журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает журналист, то, что российские Z-патриоты находят особое наслаждение в том, чтобы мучить беззащитных женщин, - давно не секрет. Это они и в России регулярно делают. Главное в этих словах то, что они доказывают: на оккупированных территориях Украины происходит геноцид.

"Оккупанты преследуют и мучают людей даже не за поступки или политические взгляды, а просто за факт принадлежности к украинскому народу. Говоришь на украинском, являешься украинцем - вот такие садисты заберут тебя на подвал, подвергнут пыткам и радостно будут хвастаться этим на своих стримах, зная, что в России им за это ничего не будет", - пишет Казанский.

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