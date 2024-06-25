Z-блогер хвастается, как сдал девушку в оккупированном Бердянске за украинский язык: "Поехали на подвал отдыхать". ВИДЕО
Российский Z-блогер Кирилл Федоров вместе с другом хвастался историей о том, как они сдали "на подвал" девушку из оккупированного Бердянска, которая работала на заправке и поговорила с ними на украинском языке. Вся ее вина заключалась в том, что она сказала русским нацистам украинскую фразу "прикладывайте карточку".
Соответствующее видео опубликовал журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечает журналист, то, что российские Z-патриоты находят особое наслаждение в том, чтобы мучить беззащитных женщин, - давно не секрет. Это они и в России регулярно делают. Главное в этих словах то, что они доказывают: на оккупированных территориях Украины происходит геноцид.
"Оккупанты преследуют и мучают людей даже не за поступки или политические взгляды, а просто за факт принадлежности к украинскому народу. Говоришь на украинском, являешься украинцем - вот такие садисты заберут тебя на подвал, подвергнут пыткам и радостно будут хвастаться этим на своих стримах, зная, что в России им за это ничего не будет", - пишет Казанский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пітьма не може в повній мірі проявити свою україноненависницьку суть, оскільки не впевнена у збереженні контролю над окупованими територіями в найближчому майбутньому, та остерігається викриття й міжнародного осуду тисяч випадків етнічних чисток і нових "Буч".
Більше - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1804517673411252706?t=NyELUWjYiJ5Tkc4pwZNSCg&s=19 тут .
проникнути в логово фашистів і ліквідувати цих істот , ось куди свою енергію прикладати потрібно
тільки щось з головами
у багатьох українців не так
або вони не українці,
якщо кидаються на захист росмови
замість того, щоб за росмову
язика відривати
Тупорылые, которые так гоорят даже не способны понять что их всех паРаша мобилизирует поголовно и отправит в Польшу или страны Балтии воевать с НАТО.
Они думают, что кадавр удовлетворится! Х-ха! Не те книжки читали...
До Гитлера ***** пока не дотянул, но расстояние быстро сокращается. Если ***** не остановить, в его больной голове может появиться план окончательного решения вопроса - украинского.
Причому вони його викопують з-під землі, у прямому сенсі цього слова.
Сама по собі мова не зробить людину патріотом. Тому принижувати тих, хто на фронті ризикує життям через не таку мову така собі ідея.
якщо всі будуть росмовою розмовляти
бо так зручніше
бо "не зробить патріотом"
то українців не стане.
Не знаю, що потрібно влупити в голову
Щоб дехто це назавжди зрозумів
Якщо з вами розмовляє український кацап на язіке, тримайте планку вище і розмовляйте на мові, і тільки це заставить його вчити мову.