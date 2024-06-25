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Z-блогер хвастается, как сдал девушку в оккупированном Бердянске за украинский язык: "Поехали на подвал отдыхать". ВИДЕО

Российский Z-блогер Кирилл Федоров вместе с другом хвастался историей о том, как они сдали "на подвал" девушку из оккупированного Бердянска, которая работала на заправке и поговорила с ними на украинском языке. Вся ее вина заключалась в том, что она сказала русским нацистам украинскую фразу "прикладывайте карточку".

Соответствующее видео опубликовал журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает журналист, то, что российские Z-патриоты находят особое наслаждение в том, чтобы мучить беззащитных женщин, - давно не секрет. Это они и в России регулярно делают. Главное в этих словах то, что они доказывают: на оккупированных территориях Украины происходит геноцид.

"Оккупанты преследуют и мучают людей даже не за поступки или политические взгляды, а просто за факт принадлежности к украинскому народу. Говоришь на украинском, являешься украинцем - вот такие садисты заберут тебя на подвал, подвергнут пыткам и радостно будут хвастаться этим на своих стримах, зная, что в России им за это ничего не будет", - пишет Казанский.

Смотрите также: В Бердянске подорвали автомобиль, ликвидирован организатор пыточной Ананьевский, - ГУР

Автор: 

Бердянск (443) оккупация (10187) Казанский Денис (311)


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Топ комментарии
+50
Нічого падло кацапське ще послужеш кормом для хробаків. Земля кругла спермоусов і кива не дадуть збрехати.
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25.06.2024 20:53
+28
статуетку ублюдку...
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25.06.2024 20:50
+26
ці випадки слід документувати. Законна ціль
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25.06.2024 21:05
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статуетку ублюдку...
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25.06.2024 20:50 Ответить
В дупу, і провернути...
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25.06.2024 20:52 Ответить
9-тиграмову...
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25.06.2024 20:54 Ответить
Таки, да. Давайте заданатим на сюрпрайз этому козлу. В рашке много добрых людей, которые за деньги могут все...
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26.06.2024 01:00 Ответить
Нічого падло кацапське ще послужеш кормом для хробаків. Земля кругла спермоусов і кива не дадуть збрехати.
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25.06.2024 20:53 Ответить
кірюша алконафтер себе чомусь привязуе до роду зброяра Федорова але сам родом зі скопців чомусь не одяг рузге форму і кудахче в інтернеті
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25.06.2024 20:54 Ответить
Допоки тривають бойові дії в екзістенційній війні українського народу і його держави України з рашистською пітьмою, доти геноцидні практики раша-нацизму щодо населення окупованих територій України не набувають масштабних розмірів. Спостерігається лише втілення рашистської політики етноциду українців. Як от у даному випадку "денацифікації" української дівчини.
Пітьма не може в повній мірі проявити свою україноненависницьку суть, оскільки не впевнена у збереженні контролю над окупованими територіями в найближчому майбутньому, та остерігається викриття й міжнародного осуду тисяч випадків етнічних чисток і нових "Буч".
Більше - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1804517673411252706?t=NyELUWjYiJ5Tkc4pwZNSCg&s=19 тут .
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25.06.2024 20:55 Ответить
Це на замітку ждунам, які вважають що з кацапами можна якось домовитись. Ви для них завжди будете другим сортом, витратним матеріалом, рабами.
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25.06.2024 21:00 Ответить
да ти що? рашисти ще не прийшли, а всі бідні\хворі вже сталив рідній країні "другим сортом\витратним матеріалом\рабами" з легкої подачі зеленої щобли та їх сраколизів.
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26.06.2024 12:56 Ответить
от тіщенко чим займатися потрібно а не тим лайном що ти все життя звик робити
проникнути в логово фашистів і ліквідувати цих істот , ось куди свою енергію прикладати потрібно
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25.06.2024 21:02 Ответить
Ви все очікуєте, що віслюки перетворяться на левів?
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26.06.2024 08:44 Ответить
ці випадки слід документувати. Законна ціль
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25.06.2024 21:05 Ответить
Ці істоти навіть не розуміють НАСКІЛЬКИ вони жалюгідні!
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25.06.2024 21:07 Ответить
Це вже явка з повиною.
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25.06.2024 21:16 Ответить
Це ще раз підтверджує що рашиські варвари і колоборанти творят етноцид на окупованих територіях ,тому треба викорінювати в Україні все що повязане з нациським "русским миром "та і так звані недоумки "какая разніца " пора порозумнішати.
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25.06.2024 21:17 Ответить
Зате в нас ''кака-я разніца'' дуже привільно почувається!
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25.06.2024 21:21 Ответить
морди видомі - стаття та на підвал..на органи.все як вони *******
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25.06.2024 21:24 Ответить
Нацисты. Еще у кого то челюсть поворачивается что мы с етими мразями должны заключить мир отдав им на растерзание нашу землю и миллионы наших людей.
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25.06.2024 21:24 Ответить
от як буває...
тільки щось з головами
у багатьох українців не так
або вони не українці,
якщо кидаються на захист росмови
замість того, щоб за росмову
язика відривати
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25.06.2024 21:25 Ответить
вообще то ета тварь призналась в преступлении против человека. Почему его не подали в международный розыск? И на весь мир показать за что рашисты ненавидят и убивают украинцев. А то некоторым кажется что ничего страшного если мы отдадим Украину рашистам. Так что же тогда было страшного когда Гитлер сжигал и растреливал евреев только за то что они евреи
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25.06.2024 21:29 Ответить
ничего страшного если мы отдадим Украину рашистам
Тупорылые, которые так гоорят даже не способны понять что их всех паРаша мобилизирует поголовно и отправит в Польшу или страны Балтии воевать с НАТО.
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25.06.2024 21:33 Ответить
Так говорят не "ждуны", а наши зарубежные "друзья", типа Трампа или Си. Именно они выкатывают "мирный план" - "просто прекратить стрелять и отдать пу всё, что он уже захватил".
Они думают, что кадавр удовлетворится! Х-ха! Не те книжки читали...
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26.06.2024 09:10 Ответить
У евреев шансов было поменьше - их нацисты убивали, даже если они говорили на русском или украинском, или даже на немецком. И даже тех, которые сами забыли, что они евреи (были такие случаи) - если немцы раскапывали их происхождение, то туда же.

До Гитлера ***** пока не дотянул, но расстояние быстро сокращается. Если ***** не остановить, в его больной голове может появиться план окончательного решения вопроса - украинского.
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25.06.2024 21:44 Ответить
Вы очень ошибаетесь если думаете что ***** в вопросе геноцида не дотянул до Гитлера. Именно что ***** сейчас старается уничтожить не только украинцев разговаривающих на украинском а и вообще всех в том числе тех кого даже мы называем сепаратистами и поклонниками рузкого мира. Посмотрите например что рашисты творят с так называемыми росийскоговорящими регионами типо дамбаса и Харькова. Они стирают их слицаземли и убивают всех чтобы стереть вообще память про Украину чтобы потом заселить ету территорию рашистами переписать историю что Украины никогда и небыло и и начать историю с чистого лица.
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25.06.2024 22:25 Ответить
etih dvuh treba vyloviti , ta na kameru remņom po dupe - do krovi a potim na podval-k svoim , sdati jak agentiv.
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25.06.2024 21:36 Ответить
це чистий російський фашизм. чому світ мовчить про це? тому що у теперішнього фашизму є ядерна зброя? сподіваються на якісь домовленості з фашистами в майбутньому?
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25.06.2024 21:39 Ответить
Ні, бо бабла для затулювання пельок у кацабаду -- хоч дупою жуй.

Причому вони його викопують з-під землі, у прямому сенсі цього слова.
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25.06.2024 22:59 Ответить
будь они прокляты ******** кацапские,горите в аду вечно!
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25.06.2024 21:53 Ответить
Кацапи - покидьки Людства! Горіти всім у Вогні...
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25.06.2024 22:04 Ответить
зато як ******* у нас поверещати в екстазі про те що " ребята в акопе гаварят на рускам і я буду". Це хлопцям в окопі на замітку : ватна наволоч буде завжди вас юзати в усі дірки допоки ви не позбудетеся свинособачої мови..
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25.06.2024 22:34 Ответить
З іншого боку ті, з Донбасу чи кримчан, хто перейшов на сторону росіян, знають українську мову добре. Навіть в Росії є ті, що можуть розмовляти українською.

Сама по собі мова не зробить людину патріотом. Тому принижувати тих, хто на фронті ризикує життям через не таку мову така собі ідея.
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25.06.2024 22:42 Ответить
"сама по собі мова" збереже націю
якщо всі будуть росмовою розмовляти
бо так зручніше
бо "не зробить патріотом"
то українців не стане.
Не знаю, що потрібно влупити в голову
Щоб дехто це назавжди зрозумів
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26.06.2024 06:18 Ответить
Так всі вони такі. Навіть розумні з них, ті, що не хочуть вбивати. Заражені ідеєю своєї вищості і бажанням бути головними над всім, що завоюють.
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25.06.2024 22:37 Ответить
Висновок: поки ми розмовляємо на мові, ми нація українців.
Якщо з вами розмовляє український кацап на язіке, тримайте планку вище і розмовляйте на мові, і тільки це заставить його вчити мову.
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25.06.2024 22:45 Ответить
Земля ему огнем и бетоном и на весь род его...
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25.06.2024 23:24 Ответить
Готові кандидати для слуги народу
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26.06.2024 00:32 Ответить
Только мочить ********* и все.
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26.06.2024 00:32 Ответить
Казанский, подай в суд, ты же медийная личность. Сделай хорошее дело, аудитория позволяет дать огласку.
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26.06.2024 00:34 Ответить
гандоны...
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26.06.2024 00:49 Ответить
З ліва клоун жив в Латвії по моєму.Розповідав раніше казочки,про військову техніку.
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26.06.2024 01:27 Ответить
два педика обиделись, что их не пригласили на парад геев в Украине)))))
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26.06.2024 07:39 Ответить
********!
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26.06.2024 07:53 Ответить
Кожний "руzгєчелюсной какаяразніца" по суті є в одному строю з цими мерзотами.
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26.06.2024 08:38 Ответить
Запам'ятай'мо ці рила! Коли воно потім буде верещати: "Я українець! Я свій! Я був у Спротиві!!!" - показати оцей ролик і із задоволенням стратити.
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26.06.2024 09:14 Ответить
Божечки....нещасна дівчина.....
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26.06.2024 09:51 Ответить
 
 