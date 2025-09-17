РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9104 посетителя онлайн
Новости Видео
623 0

Удары по логистике: дроны 30-й ОМБр ликвидировали вражеские автомобили и гараж оккупантов. ВИДЕО

Операторы ударных беспилотников 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского продолжают наносить точечные удары по логистике российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ВСУ с ювелирной точностью уничтожили вражеские цели - ударом был уничтожен один автомобиль, еще два дрона догнали вражеский транспорт во время движения.

Также метким выстрелом беспилотники разгромили здание, где россияне обустроили импровизированный гараж с техникой внутри.
Видео работы дронов обнародовано в телеграм-канале оперативно-стратегической группировки войск "Днепр".

Также смотрите: Дрон ВСУ разорвал в клочья оккупанта в "кикиморе" среди поля. ВИДЕО

Автор: 

авто (4245) беспилотник (4267) транспорт (1767) уничтожение (7936) техника (1810)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 