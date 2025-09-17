Удары по логистике: дроны 30-й ОМБр ликвидировали вражеские автомобили и гараж оккупантов. ВИДЕО

Операторы ударных беспилотников 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского продолжают наносить точечные удары по логистике российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ВСУ с ювелирной точностью уничтожили вражеские цели - ударом был уничтожен один автомобиль, еще два дрона догнали вражеский транспорт во время движения.

Также метким выстрелом беспилотники разгромили здание, где россияне обустроили импровизированный гараж с техникой внутри.

Видео работы дронов обнародовано в телеграм-канале оперативно-стратегической группировки войск "Днепр".

