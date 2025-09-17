Удари по логістиці: дрони 30-ї ОМБр ліквідували ворожі авто та гараж окупантів. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького продовжують завдавати точкових ударів по логістиці російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ЗСУ з ювелірною точністю знищили ворожі цілі - ударом було знищено один автомобіль, ще два дрони наздогнали ворожий транспорт під час руху.

Також влучним пострілом безпілотники розгромили будівлю, де росіяни облаштували імпровізований гараж із технікою всередині.

Відео роботи дронарів оприлюднено в телеграм-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро".

