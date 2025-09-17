Дрон ЗСУ розірвав на шмаття окупанта в "кікіморі" серед поля. ВIДЕО

Українські військові виявили російського солдата, який намагався непомітно пересуватися відкритим полем у камуфляжній "кікіморі".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу ціль було зафіксовано за допомогою безпілотника, після чого по ній було завдано прицільного удару.

Вибух був настільки потужний, що окупанта разом із "кікіморою" розірвало на шмаття. Кадри з місця ураження поширюються в мережі.

"Йти в "кікіморі" посеред поля було поганою ідеєю", - йдеться у коментарі до відео.

