634 4

Дрон ЗСУ розірвав на шмаття окупанта в "кікіморі" серед поля. ВIДЕО

Українські військові виявили російського солдата, який намагався непомітно пересуватися відкритим полем у камуфляжній "кікіморі".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу ціль було зафіксовано за допомогою безпілотника, після чого по ній було завдано прицільного удару.

Вибух був настільки потужний, що окупанта разом із "кікіморою" розірвало на шмаття. Кадри з місця ураження поширюються в мережі.

"Йти в "кікіморі" посеред поля було поганою ідеєю", - йдеться у коментарі до відео. 

Дивіться також: Бійці 45-ї артбригади знищили понад десять окупантів на мотоциклах і квадроциклах. ВIДЕО

армія рф (18737) знищення (8253) fpv-дрон (211)
****..те хлопці москалів..
17.09.2025 18:59 Відповісти
Интересно, когда свиньи и собаки едят дохлых свинособак, они сами мутируют или нет?
17.09.2025 18:59 Відповісти
Вони зайві хромосоми випльовують.
17.09.2025 19:13 Відповісти
навряд чи. Коти точно залишаються котами.
17.09.2025 19:14 Відповісти
 
 