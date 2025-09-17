Дрон ЗСУ розірвав на шмаття окупанта в "кікіморі" серед поля. ВIДЕО
Українські військові виявили російського солдата, який намагався непомітно пересуватися відкритим полем у камуфляжній "кікіморі".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу ціль було зафіксовано за допомогою безпілотника, після чого по ній було завдано прицільного удару.
Вибух був настільки потужний, що окупанта разом із "кікіморою" розірвало на шмаття. Кадри з місця ураження поширюються в мережі.
"Йти в "кікіморі" посеред поля було поганою ідеєю", - йдеться у коментарі до відео.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ирина Александра
показати весь коментар17.09.2025 18:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Green Bill #603485
показати весь коментар17.09.2025 18:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар17.09.2025 19:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
показати весь коментар17.09.2025 19:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль