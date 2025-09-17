Ударная работа батальона SIGNUM: уничтожены УАЗ, "Нива", мотоцикл и микроавтобус. ВИДЕО
Пилоты батальона ударных БпЛА "SIGNUM" ликвидировали по меньшей мере четыре транспортных средства российских войск вблизи Кременной на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операция была проведена с использованием дронов-камикадзе. Среди уничтоженной техники - автомобиль УАЗ, "Нива", мотоцикл с грузом, а также микроавтобус типа "Буханка". Часть целей была обнаружена в пределах населенного пункта, другие - на выездах из города. В частности, дрон попал в микроавтобус через дверь, после чего тот загорелся.
Видео уничтожения вражеской техники опубликовано в телеграм-канале батальона.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль