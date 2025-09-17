Ударная работа батальона SIGNUM: уничтожены УАЗ, "Нива", мотоцикл и микроавтобус. ВИДЕО

Пилоты батальона ударных БпЛА "SIGNUM" ликвидировали по меньшей мере четыре транспортных средства российских войск вблизи Кременной на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операция была проведена с использованием дронов-камикадзе. Среди уничтоженной техники - автомобиль УАЗ, "Нива", мотоцикл с грузом, а также микроавтобус типа "Буханка". Часть целей была обнаружена в пределах населенного пункта, другие - на выездах из города. В частности, дрон попал в микроавтобус через дверь, после чего тот загорелся.

Видео уничтожения вражеской техники опубликовано в телеграм-канале батальона.

