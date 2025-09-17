Ударна робота батальйону SIGNUM: знищено УАЗ, Ниву, мотоцикл і мікроавтобус. ВIДЕО
Пілоти батальйону ударних БпЛА "SIGNUM" ліквідували щонайменше чотири транспортні засоби російських військ поблизу Кремінної на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, операція була проведена з використанням дронів-камікадзе. Серед знищеної техніки - автомобіль УАЗ, Нива, мотоцикл із вантажем, а також мікроавтобус типу "Буханка". Частина цілей була виявлена в межах населеного пункту, інші - на виїздах із міста. Зокрема, дрон влучив у мікроавтобус через двері, після чого той загорівся.
Відео знищення ворожої техніки опубліковане у телеграм-каналі батальйону.
