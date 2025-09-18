РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10349 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на Покровском направлении Ситуация на Добропольском направлении
747 5

Силы обороны проводят контрнаступательную операцию в районе Покровска и Доброполья, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские воины сейчас проводят одну из контрнаступательных операций на Донецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении.

Речь идет о боях в районе Покровска и Доброполья.

"Жесткие бои, но удалось нанести россиянам ощутимые потери. Был сегодня первый доклад Главкома Сырского по результатам. За время от начала операции наши воины уже освободили 160 квадратных километров, еще более 170 квадратных километров очищены от оккупанта. Существенно пополнили наш обменный фонд - почти сотня уже есть российских пленных, будут еще. Уже семь населенных пунктов на направлении освобождены, еще девять - очищены от российского присутствия. Любую группу оккупантов, которые пытаются сюда заходить, уничтожают наши ребята", - отметил президент.

По словам Зеленского только с начала этой контрнаступательной операции, только в районе Покровска, только в эти недели - РФ потеряла более 2,5 тыс. военных, из них более 1,3 тыс. убитыми.

"Украина вполне справедливо защищает свои позиции, свою землю. Это героическая защита. Я горжусь нашими воинами, горжусь нашими людьми", - подытожил он.

Читайте: Зеленский встретился с воинами, которые участвуют в Добропольской контрнаступательной операции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21956) Донецкая область (10792) Покровск (782) Покровский район (994)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это мы увидим по результатам, а вот контратаковать надо непременно, без этого не победить, важно знать как, когда и где это делать а в остальном, СЛАВА ЗСУ!!!
показать весь комментарий
18.09.2025 15:58 Ответить
Уже був один такий "потужний контрнаступ", про який кричали з усіх прасок, у 2023.. Навіть Кошовий з Пікаловим програму "Гумористичний контрнаступ" вели. Чим закінчилось, усім відомо. Це максимум контрудари тактичного рівня і не більше того...Але ж ні, треба кричущі, хайпові заголовки, піар і шоу...
показать весь комментарий
18.09.2025 16:00 Ответить
16 вересня кацапи зайшли в Куп'янськ, це підтверджує DeepState який останнім часом ніколи не поспішає з висновками. Питання чому про можливу втрату Покровська нам сцють в очі вже півроку, а про Куп'янськ повна тиша?
показать весь комментарий
18.09.2025 16:07 Ответить
Это я,я их в бой повел...
показать весь комментарий
18.09.2025 16:12 Ответить
Просто ідіот
показать весь комментарий
18.09.2025 16:14 Ответить
 
 