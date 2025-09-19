РУС
Останки оккупанта висят на дереве после попадания дрона. ВИДЕО

Двое российских оккупантов ликвидированы ударами дронов-камикадзе. Останки одного из вражеских пехотинцев взрывом забросило на дерево.

Соответствующее видео опубликовал командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), информирует Цензор.НЕТ.

Дрон ликвидировал сразу четырех оккупантов. ВИДЕО

дроны (4724) Бровди Роберт Мадяр (54) Силы беспилотных систем (230)
"Наслідки" на дереві нагадують епохальний фільм "Предатор" в головній ролі з неповторним Арнольдом Шварцнегером.
19.09.2025 23:51 Ответить
кінокошмари 30-ти літньої давнини - Хижак та Термінатор стали реальністю

.
20.09.2025 00:58 Ответить
Воронам смачного...
19.09.2025 23:55 Ответить
Акрабат аднака 😁
20.09.2025 00:03 Ответить
сировьялений...

.
20.09.2025 00:04 Ответить
вулична магія
20.09.2025 00:13 Ответить
Чудове на ніч🥰😎👍
20.09.2025 00:21 Ответить
чимсь зачіпився ***** за сук, от і висить рашук )
20.09.2025 00:45 Ответить
Йому б у цирку виступати… трюк світового рівня 🤩
20.09.2025 00:46 Ответить
 
 