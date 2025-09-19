Останки оккупанта висят на дереве после попадания дрона. ВИДЕО
Двое российских оккупантов ликвидированы ударами дронов-камикадзе. Останки одного из вражеских пехотинцев взрывом забросило на дерево.
Соответствующее видео опубликовал командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), информирует Цензор.НЕТ.
