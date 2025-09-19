УКР
Рештки окупанта висять на дереві після влучання дрону. ВIДЕО

Двоє російських окупантів ліквідовано ударами дронів-камікадзе. Рештки одного з ворожих піхотинців вибухом закинуло на дерево.

Відповідне відео опублікував командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрон ліквідував одразу чотирьох окупантів. ВIДЕО

дрони (5625) Бровді Роберт Мадяр (54) Сили безпілотних систем (235)
"Наслідки" на дереві нагадують епохальний фільм "Предатор" в головній ролі з неповторним Арнольдом Шварцнегером.
19.09.2025 23:51 Відповісти
кінокошмари 30-ти літньої давнини - Хижак та Термінатор стали реальністю

.
20.09.2025 00:58 Відповісти
Воронам смачного...
19.09.2025 23:55 Відповісти
Акрабат аднака 😁
20.09.2025 00:03 Відповісти
сировьялений...

.
20.09.2025 00:04 Відповісти
вулична магія
20.09.2025 00:13 Відповісти
Чудове на ніч🥰😎👍
20.09.2025 00:21 Відповісти
чимсь зачіпився ***** за сук, от і висить рашук )
20.09.2025 00:45 Відповісти
Йому б у цирку виступати… трюк світового рівня 🤩
20.09.2025 00:46 Відповісти
 
 