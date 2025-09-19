Рештки окупанта висять на дереві після влучання дрону. ВIДЕО
Двоє російських окупантів ліквідовано ударами дронів-камікадзе. Рештки одного з ворожих піхотинців вибухом закинуло на дерево.
Відповідне відео опублікував командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.
