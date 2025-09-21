Украинские военные ликвидировали оккупанта: ударом беспилотника оторвало голову

Украинские военные ликвидировали оккупанта с помощью ударного дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник ВСУ обнаруживает вражескую цель и делает точечный сброс. Боеприпас попадает в голову российского военнослужащего, в результате чего она разлетается вдребезги. Видео появилось в социальных сетях.

"Спать в украинских посадках особенно вредно для здоровья - доказано российским оккупантом", - говорится в заметке под роликом.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите: Дроны "К-2" уничтожили врага в "кафе" и разбили "буханку" с другими оккупантами: на кофе не доехали. ВИДЕО