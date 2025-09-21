Украинские военные ликвидировали оккупанта: ударом беспилотника оторвало голову
Украинские военные ликвидировали оккупанта с помощью ударного дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник ВСУ обнаруживает вражескую цель и делает точечный сброс. Боеприпас попадает в голову российского военнослужащего, в результате чего она разлетается вдребезги. Видео появилось в социальных сетях.
"Спать в украинских посадках особенно вредно для здоровья - доказано российским оккупантом", - говорится в заметке под роликом.
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
+15 Олег Жуковский #455621
21.09.2025 09:50
+13 Огусто
21.09.2025 09:47
+8 олег иванов #434516
21.09.2025 09:51
може те падло ще мучилось, а дроном йому допомогли сконати миттєво
Бошку в какашку!
Голову відірвало куйло, через телевізор, а як воно тепер їсти буде. ось у чому питання?