Украинские военные ликвидировали оккупанта: ударом беспилотника оторвало голову

Украинские военные ликвидировали оккупанта с помощью ударного дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник ВСУ обнаруживает вражескую цель и делает точечный сброс. Боеприпас попадает в голову российского военнослужащего, в результате чего она разлетается вдребезги. Видео появилось в социальных сетях.

"Спать в украинских посадках особенно вредно для здоровья - доказано российским оккупантом", - говорится в заметке под роликом.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите: Дроны "К-2" уничтожили врага в "кафе" и разбили "буханку" с другими оккупантами: на кофе не доехали. ВИДЕО

Топ комментарии
+15
Шкода..., шкода потраченого дрона, воно і так вже здихало.
показать весь комментарий
21.09.2025 09:50 Ответить
+13
Так він і так вже доходив до логічної кондиції. Даремно скинули бз.
показать весь комментарий
21.09.2025 09:47 Ответить
+8
Це скоріше акт милосердя,бо це стерво вже додихало.Але і так добре.Нехай його курва з ********* в цирк сходять(якщо їм ще білети за вбитого батька(чоловіка) дають) .
показать весь комментарий
21.09.2025 09:51 Ответить
Так він і так вже доходив до логічної кондиції. Даремно скинули бз.
показать весь комментарий
21.09.2025 09:47 Ответить
+💯 👍🏿!

може те падло ще мучилось, а дроном йому допомогли сконати миттєво

.
показать весь комментарий
21.09.2025 11:16 Ответить
Накабздон верхнее "ля" взял?
показать весь комментарий
21.09.2025 09:50 Ответить
Шкода..., шкода потраченого дрона, воно і так вже здихало.
показать весь комментарий
21.09.2025 09:50 Ответить
Коня йому - буде вершник без голови
показать весь комментарий
21.09.2025 09:50 Ответить
Це скоріше акт милосердя,бо це стерво вже додихало.Але і так добре.Нехай його курва з ********* в цирк сходять(якщо їм ще білети за вбитого батька(чоловіка) дають) .
показать весь комментарий
21.09.2025 09:51 Ответить
Та він і був безголовий раз поперся в Україну.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:00 Ответить
Поки лохам показують відірвані голови - ворог захоплює наші землі і населені пункти та продовжує руйнувати економіку, інфраструктуру, енергетику, міста і села, убивати наших людей. Але то х-ня - дивіться як супостату відірвало голову.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:01 Ответить
Так і що тепер? Донатити зеленим в кишені на млн дронів та млрд дерев?
показать весь комментарий
21.09.2025 10:21 Ответить
Донбаська операція червоної армії з вигнання нацистів тривала з середини серпня до кінця вересня 1943 року. У 1941-1943 рр. втрати вбитими склали 60 тис. та 85 тис. пропало безвісти. "Друга армія" світу вже четвертий рік все ніяк не захопить рештки того що було захоплено в 2014-2015 рр. Втрати в декілька разів перевищили 80-річної давності. Так що ти тут хочеш доказати?
показать весь комментарий
21.09.2025 11:14 Ответить
Як то кажуть самі свінорилі:
Бошку в какашку!
показать весь комментарий
21.09.2025 10:23 Ответить
Що за фейк?
Голову відірвало куйло, через телевізор, а як воно тепер їсти буде. ось у чому питання?
показать весь комментарий
21.09.2025 10:27 Ответить
Ну для чого було тратити снаряд , хай би собі потихеньку конав .
показать весь комментарий
21.09.2025 10:31 Ответить
Вибачте за запитання: До ночі конав? Ви впевнені що ця істота не спала, чи придурювалось?
показать весь комментарий
21.09.2025 10:48 Ответить
Впевнений - перед прильотом з його голови витікала кров .
показать весь комментарий
21.09.2025 11:09 Ответить
як кажуть - одна голова хорошо, а ни одной лучше
показать весь комментарий
21.09.2025 10:56 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2025 11:01 Ответить
оно уже было ГОТОВОЕ !!! ((( мне заряда жалко или дрончик был тоже не надо по пусту их тратить !!! все у нас щє попереду !!!(((
показать весь комментарий
21.09.2025 11:36 Ответить
 
 