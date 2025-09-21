УКР
Українські військові ліквідували окупанта: ударом безпілотника відірвало голову. ВIДЕО 18+

Українські військові ліквідували окупанта за допомогою ударного дрона. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник ЗСУ виявляє ворожу ціль та робить точковий скид. Боєприпас влучає в голову російського військово, у результаті чого вона розлітається на друзки. Відео з'явилося в соціальних мережах. 

"Спати в українських посадках особливо шкідливо для здоров'я - доведено російським окупантом", - йдеться у дописі під роликом. 

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться: Дрони "К-2" знищили ворога в "кав’ярні" та розбили "буханку" з іншими окупантами: на каву не доїхали. ВIДЕО

Топ коментарі
+11
Шкода..., шкода потраченого дрона, воно і так вже здихало.
21.09.2025 09:50 Відповісти
+9
Так він і так вже доходив до логічної кондиції. Даремно скинули бз.
21.09.2025 09:47 Відповісти
+6
Це скоріше акт милосердя,бо це стерво вже додихало.Але і так добре.Нехай його курва з ********* в цирк сходять(якщо їм ще білети за вбитого батька(чоловіка) дають) .
21.09.2025 09:51 Відповісти
Накабздон верхнее "ля" взял?
21.09.2025 09:50 Відповісти
Коня йому - буде вершник без голови
21.09.2025 09:50 Відповісти
Та він і був безголовий раз поперся в Україну.
21.09.2025 10:00 Відповісти
Поки лохам показують відірвані голови - ворог захоплює наші землі і населені пункти та продовжує руйнувати економіку, інфраструктуру, енергетику, міста і села, убивати наших людей. Але то х-ня - дивіться як супостату відірвало голову.
21.09.2025 10:01 Відповісти
Так і що тепер? Донатити зеленим в кишені на млн дронів та млрд дерев?
21.09.2025 10:21 Відповісти
Як то кажуть самі свінорилі:
Бошку в какашку!
21.09.2025 10:23 Відповісти
Що за фейк?
Голову відірвало куйло, через телевізор, а як воно тепер їсти буде. ось у чому питання?
21.09.2025 10:27 Відповісти
Ну для чого було тратити снаряд , хай би собі потихеньку конав .
21.09.2025 10:31 Відповісти
Вибачте за запитання: До ночі конав? Ви впевнені що ця істота не спала, чи придурювалось?
21.09.2025 10:48 Відповісти
як кажуть - одна голова хорошо, а ни одной лучше
21.09.2025 10:56 Відповісти
 
 