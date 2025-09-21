Українські військові ліквідували окупанта: ударом безпілотника відірвало голову. ВIДЕО 18+
Українські військові ліквідували окупанта за допомогою ударного дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник ЗСУ виявляє ворожу ціль та робить точковий скид. Боєприпас влучає в голову російського військово, у результаті чого вона розлітається на друзки. Відео з'явилося в соціальних мережах.
"Спати в українських посадках особливо шкідливо для здоров'я - доведено російським окупантом", - йдеться у дописі під роликом.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Топ коментарі
+11 Олег Жуковский #455621
показати весь коментар21.09.2025 09:50 Відповісти Посилання
+9 Огусто
показати весь коментар21.09.2025 09:47 Відповісти Посилання
+6 олег иванов #434516
показати весь коментар21.09.2025 09:51 Відповісти Посилання
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бошку в какашку!
Голову відірвало куйло, через телевізор, а як воно тепер їсти буде. ось у чому питання?