Українські військові ліквідували окупанта: ударом безпілотника відірвало голову. ВIДЕО 18+

Українські військові ліквідували окупанта за допомогою ударного дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник ЗСУ виявляє ворожу ціль та робить точковий скид. Боєприпас влучає в голову російського військово, у результаті чого вона розлітається на друзки. Відео з'явилося в соціальних мережах.

"Спати в українських посадках особливо шкідливо для здоров'я - доведено російським окупантом", - йдеться у дописі під роликом.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

