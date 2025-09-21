Дронщики батальона "Рейд": минус укрытие, пушка и автотранспорт врага. ВИДЕО

413-й батальон беспилотных систем "Рейд" продолжает эффективно выполнять боевые задачи и уничтожать оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, батальон опубликовал в соцсетях видео своей деятельности. На кадрах видно, как операторы ударных беспилотников обнаруживают и ликвидируют врага как в ночное, так и в дневное время.

В результате работы было уничтожено укрытие с личным составом, вражеская позиция среди лесополосы, а также автомобили и артиллерийское орудие.

