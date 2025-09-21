УКР
Дронарі батальйону "Рейд": мінус укриття, гармата й автотранспорт ворога. ВIДЕО

413-й батальйон безпілотних систем "Рейд" продовжує ефективно виконувати бойові завдання та знищувати окупантів у зоні своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, батальйон опублікував у соцмережах відео своєї діяльності. На кадрах видно, як оператори ударних безпілотників виявляють і ліквідують ворога як у нічний, так і в денний час.

У результаті роботи було знищено укриття з особовим складом, ворожу позицію серед лісосмуги, а також автомобілі й артилерійську гармату.

https://t.me/voynareal/122514 🦉 Уражено три гелікоптери Мі-8 та дороговартісна РЛС "нєбо-У" в Криму - шалені результати нальоту "Примар" ГУР
Бонусний кадр ― знімок уламків одного зі знищених "Примарами" ГУР московитського вертольота Мі-8.
показати весь коментар
21.09.2025 10:30 Відповісти
 
 