Дронарі батальйону "Рейд": мінус укриття, гармата й автотранспорт ворога. ВIДЕО
413-й батальйон безпілотних систем "Рейд" продовжує ефективно виконувати бойові завдання та знищувати окупантів у зоні своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, батальйон опублікував у соцмережах відео своєї діяльності. На кадрах видно, як оператори ударних безпілотників виявляють і ліквідують ворога як у нічний, так і в денний час.
У результаті роботи було знищено укриття з особовим складом, ворожу позицію серед лісосмуги, а також автомобілі й артилерійську гармату.
Бонусний кадр ― знімок уламків одного зі знищених "Примарами" ГУР московитського вертольота Мі-8.