Российская РЭБ подавила управление украинского дрона "Fire point". ВИДЕО

Вражеская РЭБ заглушила украинский беспилотник типа FP-1 на южном направлении.

Соответствующее видео опубликовано на одном из российских пропагандистских ресурсов, информирует Цензор.НЕТ.

вітаю із успішним освоєнням ярдів грошей!!
24.09.2025 17:52 Ответить
Дрон збили та й все. Яке управленіє? Старлінк?
24.09.2025 17:56 Ответить
І шо такого? Буває.
24.09.2025 18:05 Ответить
24.09.2025 17:52 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2025 18:17 Ответить
це ж кіношна контора дизайнерів-архитекторів та кіношників ландшафтинфків - це ПІДСТАВНА ФІРМА МІНІСТЕРСТВА ДІЧ (МІН ДІЧ) на переварювання бабла від ПРТНЕРІВ .

мало того , вони навіть зйомку з рашки оплатили. ********* захлебнесться від васторга, а то все про вілли Умєрова дрочить та дрочить цапам
24.09.2025 18:43 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2025 18:45 Ответить
24.09.2025 17:56 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2025 18:04 Ответить
Шо завгодно можна подавити. Гуляєє відос як подавили дрон на оптоволокні. Звичайними ножицями. А якшо задіяно радіо, то там взагалі все погано...
24.09.2025 18:07 Ответить
показать весь комментарий
Радива у 10 квт, тада точна. 🤣🤣🤣
24.09.2025 18:20 Ответить
показать весь комментарий
Фламингооооооо
24.09.2025 17:59 Ответить
24.09.2025 18:05 Ответить
показать весь комментарий
Не почнуть.

Фразу "вьі всьо врьотє" стопудо ж всі чули або читали у дописах.
Так от залізобетонний шанувальник ЗЄ у цьому від кацапа не відрізняється.
24.09.2025 18:09 Ответить
Головне, що найкращий друг Зеленського - власник 95кварталу Тімур Міндіч освоїв заробив вкрав на цьому проекті мільярди з військового бюджету.
24.09.2025 18:07 Ответить
Оборонка в жодній країні не буде дешевою. Хай краще пилять на зброї, ніж на непотріюному асфальті.
США доречі не може налагодити виробництво таких дронів, бо виробники хочуть по мільйону-два доларів за одиницю (!!!)
24.09.2025 18:15 Ответить
показать весь комментарий
Это так 113 кг взрывчатки "ипануло"? Миндич обвешивает при загрузке!!!
24.09.2025 18:14 Ответить
показать весь комментарий
Этот дрон некоторые называют лучшим аналогом "мопеда".
24.09.2025 18:16 Ответить
показать весь комментарий
Things do happen.
24.09.2025 18:23 Ответить
показать весь комментарий
Чуєте звук двигуна? Ні? От і я не чую. Мотор заглох по ходу. Може прострелили. Точно не ефект дії РЕБ
24.09.2025 18:29 Ответить
показать весь комментарий
Кому ти більше довіряєш - Міндічу, чи Порошенку?
24.09.2025 18:39 Ответить
показать весь комментарий
Скільки матюкали, що прислані дрони валялись на складах МО по півроку. І коли все ж таки поступали у війська, виявлялось, що вони вже безнадійно застаріли, і їх потрібно радикально переробляти. Поздоровляємо Риго-ОПешних з вдало проведеною спец операцією!
24.09.2025 18:38 Ответить
показать весь комментарий
