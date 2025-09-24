6 482 31
Российская РЭБ подавила управление украинского дрона "Fire point". ВИДЕО
Вражеская РЭБ заглушила украинский беспилотник типа FP-1 на южном направлении.
Соответствующее видео опубликовано на одном из российских пропагандистских ресурсов, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+9 Василь Васько #582549
показать весь комментарий24.09.2025 17:52 Ответить Ссылка
+5 aleks kyb
показать весь комментарий24.09.2025 17:56 Ответить Ссылка
+4 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий24.09.2025 18:05 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це ж кіношна контора дизайнерів-архитекторів та кіношників ландшафтинфків - це ПІДСТАВНА ФІРМА МІНІСТЕРСТВА ДІЧ (МІН ДІЧ) на переварювання бабла від ПРТНЕРІВ .
мало того , вони навіть зйомку з рашки оплатили. ********* захлебнесться від васторга, а то все про вілли Умєрова дрочить та дрочить цапам
Фразу "вьі всьо врьотє" стопудо ж всі чули або читали у дописах.
Так от залізобетонний шанувальник ЗЄ у цьому від кацапа не відрізняється.
Головне, що найкращий друг Зеленського - власник 95кварталу Тімур Міндіч
освоїв заробиввкрав на цьому проекті мільярди з військового бюджету.
США доречі не може налагодити виробництво таких дронів, бо виробники хочуть по мільйону-два доларів за одиницю (!!!)
95 кварталFaer Point ЗеленскийИрина Терех: продам бетонБПЛА , дорого!