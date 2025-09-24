УКР
Російський РЕБ подавив управління українського дрону "Fire point". ВIДЕО

Ворожий РЕБ заглушив український безпілотник типу FP-1 на південному напрямку.

Відповідне відео опубліковано на одному з російських пропагандистських ресурсів, інформує Цензор.НЕТ.

Автор: 

дрони (5696) РЕБ (176)
Топ коментарі
+9
вітаю із успішним освоєнням ярдів грошей!!
показати весь коментар
24.09.2025 17:52 Відповісти
+5
Дрон збили та й все. Яке управленіє? Старлінк?
показати весь коментар
24.09.2025 17:56 Відповісти
+4
І шо такого? Буває.
показати весь коментар
24.09.2025 18:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вітаю із успішним освоєнням ярдів грошей!!
показати весь коментар
24.09.2025 17:52 Відповісти
Нахрена тут твій тупорилий висер ротом,телепень?
показати весь коментар
24.09.2025 18:17 Відповісти
"Fire point".
це ж кіношна контора дизайнерів-архитекторів та кіношників ландшафтинфків - це ПІДСТАВНА ФІРМА МІНІСТЕРСТВА ДІЧ (МІН ДІЧ) на переварювання бабла від ПРТНЕРІВ .

мало того , вони навіть зйомку з рашки оплатили. ********* захлебнесться від васторга, а то все про вілли Умєрова дрочить та дрочить цапам
показати весь коментар
24.09.2025 18:43 Відповісти
зате ПРям зараз вовка бараздіт ПРастори ПОЛЄЙ ООН - де скоро й просрати один з одним поряд лідОри не сядуть...
показати весь коментар
24.09.2025 18:45 Відповісти
Дрон збили та й все. Яке управленіє? Старлінк?
показати весь коментар
24.09.2025 17:56 Відповісти
А Старлінк неможливо подавити?
показати весь коментар
24.09.2025 18:04 Відповісти
Шо завгодно можна подавити. Гуляєє відос як подавили дрон на оптоволокні. Звичайними ножицями. А якшо задіяно радіо, то там взагалі все погано...
показати весь коментар
24.09.2025 18:07 Відповісти
Ще банкою з огірками - дуже хороший реб.
показати весь коментар
24.09.2025 18:19 Відповісти
Радива у 10 квт, тада точна. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.09.2025 18:20 Відповісти
Літаки першої світової були ідеально захищеними від РЕБ довільного рівня потужності та витонченого спуфінгу.
показати весь коментар
24.09.2025 18:23 Відповісти
Фламингооооооо
показати весь коментар
24.09.2025 17:59 Відповісти
І шо такого? Буває.
показати весь коментар
24.09.2025 18:05 Відповісти
Ці кадри та на телемарафон крутити, може пенси роззомбуються та почнуть самотужки мислити.
показати весь коментар
24.09.2025 18:07 Відповісти
Не почнуть.

Фразу "вьі всьо врьотє" стопудо ж всі чули або читали у дописах.
Так от залізобетонний шанувальник ЗЄ у цьому від кацапа не відрізняється.
показати весь коментар
24.09.2025 18:09 Відповісти
Та то фігня.
Головне, що найкращий друг Зеленського - власник 95кварталу Тімур Міндіч освоїв заробив вкрав на цьому проекті мільярди з військового бюджету.
показати весь коментар
24.09.2025 18:07 Відповісти
Оборонка в жодній країні не буде дешевою. Хай краще пилять на зброї, ніж на непотріюному асфальті.
США доречі не може налагодити виробництво таких дронів, бо виробники хочуть по мільйону-два доларів за одиницю (!!!)
показати весь коментар
24.09.2025 18:15 Відповісти
FP-1 успішний дрон, якщо хто пам'ятає ним рознесли якийсь склад *********** та КАБів на кілька мільярдів доларів
показати весь коментар
24.09.2025 18:14 Відповісти
Это так 113 кг взрывчатки "ипануло"? Миндич обвешивает при загрузке!!!
показати весь коментар
24.09.2025 18:14 Відповісти
Дрон планує. Двигун не робить. Це не заслуга нароссійського РЕБа!
показати весь коментар
24.09.2025 18:14 Відповісти
Этот дрон некоторые называют лучшим аналогом "мопеда".
показати весь коментар
24.09.2025 18:16 Відповісти
Мадэ ин хламидия. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.09.2025 18:18 Відповісти
Things do happen.
показати весь коментар
24.09.2025 18:23 Відповісти
Чуєте звук двигуна? Ні? От і я не чую. Мотор заглох по ходу. Може прострелили. Точно не ефект дії РЕБ
показати весь коментар
24.09.2025 18:29 Відповісти
Вас не почують, місцевим віслюкам головне гучно щось прокричати, кацапи сказали що подавили, значить подавили…
показати весь коментар
24.09.2025 18:34 Відповісти
Кому ти більше довіряєш - Міндічу, чи Порошенку?
показати весь коментар
24.09.2025 18:39 Відповісти
А тобі головне відсосати падалЬяковського обрізка в кінці робочого тижня. Так що не дуже вий@буйся , бо не так ти вже від тих кацапів й відрізняєшся.
показати весь коментар
24.09.2025 18:39 Відповісти
Скільки матюкали, що прислані дрони валялись на складах МО по півроку. І коли все ж таки поступали у війська, виявлялось, що вони вже безнадійно застаріли, і їх потрібно радикально переробляти. Поздоровляємо Риго-ОПешних з вдало проведеною спец операцією!
показати весь коментар
24.09.2025 18:38 Відповісти
 
 