Російський РЕБ подавив управління українського дрону "Fire point". ВIДЕО
Ворожий РЕБ заглушив український безпілотник типу FP-1 на південному напрямку.
Відповідне відео опубліковано на одному з російських пропагандистських ресурсів, інформує Цензор.НЕТ.
Василь Васько
24.09.2025 17:52
aleks kyb
24.09.2025 17:56
Зэлэный_Змий
24.09.2025 18:05
це ж кіношна контора дизайнерів-архитекторів та кіношників ландшафтинфків - це ПІДСТАВНА ФІРМА МІНІСТЕРСТВА ДІЧ (МІН ДІЧ) на переварювання бабла від ПРТНЕРІВ .
мало того , вони навіть зйомку з рашки оплатили. ********* захлебнесться від васторга, а то все про вілли Умєрова дрочить та дрочить цапам
Фразу "вьі всьо врьотє" стопудо ж всі чули або читали у дописах.
Так от залізобетонний шанувальник ЗЄ у цьому від кацапа не відрізняється.
Головне, що найкращий друг Зеленського - власник 95кварталу Тімур Міндіч
освоїв заробиввкрав на цьому проекті мільярди з військового бюджету.
США доречі не може налагодити виробництво таких дронів, бо виробники хочуть по мільйону-два доларів за одиницю (!!!)