41-я ОМБр ликвидировала танк, орудия и личный состав оккупантов. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем 41-й отдельной механизированной бригады разбили технику и уничтожили пункты наблюдения оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные ликвидировали укрытие с личным составом противника, танк и два орудия.
"Бойцы 41 ОМБ ежедневно собирают щедрый урожай уничтоженной вражеской техники", - говорится в заметке к видео.

