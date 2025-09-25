41-я ОМБр ликвидировала танк, орудия и личный состав оккупантов. ВИДЕО
Бойцы батальона беспилотных систем 41-й отдельной механизированной бригады разбили технику и уничтожили пункты наблюдения оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные ликвидировали укрытие с личным составом противника, танк и два орудия.
"Бойцы 41 ОМБ ежедневно собирают щедрый урожай уничтоженной вражеской техники", - говорится в заметке к видео.
