41-ша ОМБр ліквідувала танк, гармати та особовий склад окупантів. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем 41-ї окремої механізованої бригади розтрощили техніку та знищили пункти спостереження окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові ліквідували укриття з особовим складом противника, танк та дві гармати.
"Бійці 41 ОМБ щодня збирають щедрий урожай знищеної ворожої техніки", — йдеться у дописі до відео.

