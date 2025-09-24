41-ша ОМБр ліквідувала танк, гармати та особовий склад окупантів. ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних систем 41-ї окремої механізованої бригади розтрощили техніку та знищили пункти спостереження окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові ліквідували укриття з особовим складом противника, танк та дві гармати.
"Бійці 41 ОМБ щодня збирають щедрий урожай знищеної ворожої техніки", — йдеться у дописі до відео.
