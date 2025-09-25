Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО и использование замороженных активов РФ.. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в Постоянном представительстве Украины при ООН провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которой обсудили усиление противовоздушной обороны и возможности использования замороженных российских активов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале.
Лидеры обсудили эскалацию со стороны России против европейских стран и случаи фиксации дронов в Польше, Румынии и Дании, а также истребителей в Эстонии.
Отдельно речь шла об использовании замороженных российских активов в пользу Украины и дальнейшем усилении санкций против России, в частности в отношении ее теневого танкерного флота.
