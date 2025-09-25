УКР
Зеленський обговорив із Макроном посилення ППО та використання заморожених активів РФ. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у Постійному представництві України при ООН провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої обговорили посилення протиповітряної оборони та можливості використання заморожених російських активів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

Лідери обговорили ескалацію з боку Росії проти європейських країн і випадки фіксації дронів у Польщі, Румунії та Данії, а також винищувачів в Естонії.

Окремо йшлося про використання заморожених російських активів на користь України й подальшому посиленню санкцій проти Росії, зокрема щодо її тіньового танкерного флоту.

Автор: 

Зеленський Володимир (25612) Макрон Емманюель (1614)
переспали, обсудили
25.09.2025 09:27 Відповісти
Обнімашки, фоточки і піар, хоча тема зустрічей незмінна останні 2 роки і результати теж незмінні.
25.09.2025 10:05 Відповісти
Що він там ото з губ витирає 😂
25.09.2025 15:08 Відповісти
 
 