Зеленський обговорив із Макроном посилення ППО та використання заморожених активів РФ. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський у Постійному представництві України при ООН провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої обговорили посилення протиповітряної оборони та можливості використання заморожених російських активів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.
Лідери обговорили ескалацію з боку Росії проти європейських країн і випадки фіксації дронів у Польщі, Румунії та Данії, а також винищувачів в Естонії.
Окремо йшлося про використання заморожених російських активів на користь України й подальшому посиленню санкцій проти Росії, зокрема щодо її тіньового танкерного флоту.
