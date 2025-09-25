Рогозин жалуется на "изувера и маньяка" Мадяра: "Три-четыре дрона терзают одного солдатика нашего". ВИДЕО
Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пожаловался на "жестокость" командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, который "находит все новые и новые решения" для ликвидации оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за этого в своем интервью Рогозин назвал Бровди"изувером и маньяком".
ну то швидше відправляй ***** на марс/венеру, поки його Мадяр не угандошив