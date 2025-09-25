РУС
Рогозин жалуется на "изувера и маньяка" Мадяра: "Три-четыре дрона терзают одного солдатика нашего". ВИДЕО

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пожаловался на "жестокость" командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, который "находит все новые и новые решения" для ликвидации оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за этого в своем интервью Рогозин назвал Бровди"изувером и маньяком".

Рогозин Дмитрий (243) Бровди Роберт Мадяр (55)
+28
Соромлюся запитати, - А солдатік хоч в трусіках був? -
25.09.2025 12:27 Ответить
+19
Групен дрон на кацапа. А нехрен було пертись за унітазами.
25.09.2025 12:26 Ответить
+18
як дупа? зажила?
ну то швидше відправляй ***** на марс/венеру, поки його Мадяр не угандошив
25.09.2025 12:26 Ответить
Групен дрон на кацапа. А нехрен було пертись за унітазами.
25.09.2025 12:26 Ответить
Так для кацапа унітаз - це дуже круто. Коли скрепному поносцю (скрепоносцю) вдалось чудом вернутись живим, та ще з таким трофеем, то він рахує що жізнь удалась. Унітаз кацап ставить на саме почесне місце в своїй халупі. Збирає всіх сосідів і вони з унітаза хлебають щі. Лаптем.
25.09.2025 13:07 Ответить
як дупа? зажила?
ну то швидше відправляй ***** на марс/венеру, поки його Мадяр не угандошив
25.09.2025 12:26 Ответить
Соромлюся запитати, - А солдатік хоч в трусіках був? -
25.09.2025 12:27 Ответить
В сімейних, прибитий доскою об'явлєній.
25.09.2025 12:32 Ответить
Пане , ви таке запитувати... Звiсно, що посеред поля , кацапа був змушений вистрибнути i з трусикiв, i з шкарпеток... А ШО ДЕЛАТЬ... ЗЫ... Бавовник у полi кацапа знайшов, немае кацапа - у вирiй пiшов. ХЕХ...
25.09.2025 13:49 Ответить
на шашлик під..ра приготувати треба щоб мясце було як можна більше подрібнене....То мо і четвертий дрон буде потрібен....ги-ги
25.09.2025 12:29 Ответить
ой як добре припікає за Мадяра настане час коли кацапи замість Бандерівців будуть казати Мадярівці
25.09.2025 12:31 Ответить
а те що ваш кацап у чужій країні у дупу ранений рогозін нічого не хоче сказати ?
25.09.2025 12:32 Ответить
Що замолоду було дурне, що в старості, що даже після поранення в дупу, а як було дурнувате, так ним і залишилося.
25.09.2025 12:33 Ответить
Мадяр це такий Голлівуд ЗСУ.
25.09.2025 12:35 Ответить
В не треба було лізти в Україну.
25.09.2025 12:36 Ответить
А чого скиглити, подайте на нього в суд, за переслідування.
25.09.2025 12:37 Ответить
Це не той Рогозін шо в танку застряг?

25.09.2025 12:38 Ответить
Застряв в танку? Звучить як цілий жанр в ******** п0рн0індустрії))
25.09.2025 12:41 Ответить
Нова розробка каціпії. Танкожоп звичайний.
25.09.2025 13:30 Ответить
Слава, честь та шана Мадяру!!! Хай Бог його береже!!! А також і його воякам!!!
25.09.2025 12:42 Ответить
Значить Мад'яр робить свою роботу дуже добре, що вже на болотах завили! Респект!
25.09.2025 12:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Z-VGZe5Dqt8 Солдатиков жалко!
25.09.2025 12:42 Ответить
25.09.2025 12:56 Ответить
Я тоже так считаю. Это расточительство!
25.09.2025 12:44 Ответить
Геть затерзали мальчиков в трусиках ты диви яха халепа.
25.09.2025 12:44 Ответить
Та не пиз...и - ми люди цівілізовані - всі стоять у черзі, але попробуй ту чергу блюсти, коли там солдатік.
25.09.2025 12:54 Ответить
А наші воїни за кацапський "Рубікон" кажуть протилежне. Що небо за кацапським дорогами. І кому вірити?
25.09.2025 13:06 Ответить
А що ви думали, що це гра в одну калітку і орки не вміють пілотувати дрони?
25.09.2025 13:41 Ответить
А якого хера ваші сАлдатікі роблять в Україні?!
25.09.2025 13:08 Ответить
Та *****.
25.09.2025 13:16 Ответить
Тобто свинособаки дивляться відоси від птахів Мадяра..Добре..
25.09.2025 13:18 Ответить
Та там - повний аншлаг.
25.09.2025 13:33 Ответить
а солдатик у трусиках!)
25.09.2025 13:21 Ответить
I сiм не шкода на солдатiка вашого.
25.09.2025 13:32 Ответить
Генетичний рашист Угрозін, який свого часу отримав в окупованій Україні поранення дупного неокортексу через розумовий розлад не здатен розуміти, за що окупантів-рашистів в Україні чекає страшна кара небесна від птахів Мадяра.
25.09.2025 13:38 Ответить
 
 