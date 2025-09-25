УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9719 відвідувачів онлайн
Новини Відео
4 388 32

Рогозін скаржиться на "изувера и маньяка" Мадяра: "Три-четыре дрона терзают одного солдатика нашего". ВIДЕО

Ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін поскаржився на "жорстокість" командувача Сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, який "находит все новые и новые решения" для ліквідації окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, через це у своєму інтерв'ю Рогозін назвав Бровді "изувером и маньяком".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексглава "Роскосмосу" Рогозін після поранення в сідницю пропонував Путіну вдарити по Україні космічною ракетою

Також читайте: Поранення в Рогозіна важче, ніж вважали раніше, - зрадник Царьов

Автор: 

Рогозін Дмитро (129) Бровді Роберт Мадяр (55)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Соромлюся запитати, - А солдатік хоч в трусіках був? -
показати весь коментар
25.09.2025 12:27 Відповісти
+19
Групен дрон на кацапа. А нехрен було пертись за унітазами.
показати весь коментар
25.09.2025 12:26 Відповісти
+18
як дупа? зажила?
ну то швидше відправляй ***** на марс/венеру, поки його Мадяр не угандошив
показати весь коментар
25.09.2025 12:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Групен дрон на кацапа. А нехрен було пертись за унітазами.
показати весь коментар
25.09.2025 12:26 Відповісти
Так для кацапа унітаз - це дуже круто. Коли скрепному поносцю (скрепоносцю) вдалось чудом вернутись живим, та ще з таким трофеем, то він рахує що жізнь удалась. Унітаз кацап ставить на саме почесне місце в своїй халупі. Збирає всіх сосідів і вони з унітаза хлебають щі. Лаптем.
показати весь коментар
25.09.2025 13:07 Відповісти
як дупа? зажила?
ну то швидше відправляй ***** на марс/венеру, поки його Мадяр не угандошив
показати весь коментар
25.09.2025 12:26 Відповісти
Соромлюся запитати, - А солдатік хоч в трусіках був? -
показати весь коментар
25.09.2025 12:27 Відповісти
В сімейних, прибитий доскою об'явлєній.
показати весь коментар
25.09.2025 12:32 Відповісти
на шашлик під..ра приготувати треба щоб мясце було як можна більше подрібнене....То мо і четвертий дрон буде потрібен....ги-ги
показати весь коментар
25.09.2025 12:29 Відповісти
ой як добре припікає за Мадяра настане час коли кацапи замість Бандерівців будуть казати Мадярівці
показати весь коментар
25.09.2025 12:31 Відповісти
а те що ваш кацап у чужій країні у дупу ранений рогозін нічого не хоче сказати ?
показати весь коментар
25.09.2025 12:32 Відповісти
Що замолоду було дурне, що в старості, що даже після поранення в дупу, а як було дурнувате, так ним і залишилося.
показати весь коментар
25.09.2025 12:33 Відповісти
Мадяр це такий Голлівуд ЗСУ.
показати весь коментар
25.09.2025 12:35 Відповісти
В не треба було лізти в Україну.
показати весь коментар
25.09.2025 12:36 Відповісти
А чого скиглити, подайте на нього в суд, за переслідування.
показати весь коментар
25.09.2025 12:37 Відповісти
Це не той Рогозін шо в танку застряг?

показати весь коментар
25.09.2025 12:38 Відповісти
Застряв в танку? Звучить як цілий жанр в ******** п0рн0індустрії))
показати весь коментар
25.09.2025 12:41 Відповісти
Нова розробка каціпії. Танкожоп звичайний.
показати весь коментар
25.09.2025 13:30 Відповісти
Слава, честь та шана Мадяру!!! Хай Бог його береже!!! А також і його воякам!!!
показати весь коментар
25.09.2025 12:42 Відповісти
Значить Мад'яр робить свою роботу дуже добре, що вже на болотах завили! Респект!
показати весь коментар
25.09.2025 12:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Z-VGZe5Dqt8 Солдатиков жалко!
показати весь коментар
25.09.2025 12:42 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 12:56 Відповісти
Я тоже так считаю. Это расточительство!
показати весь коментар
25.09.2025 12:44 Відповісти
Геть затерзали мальчиков в трусиках ты диви яха халепа.
показати весь коментар
25.09.2025 12:44 Відповісти
Та не пиз...и - ми люди цівілізовані - всі стоять у черзі, але попробуй ту чергу блюсти, коли там солдатік.
показати весь коментар
25.09.2025 12:54 Відповісти
А наші воїни за кацапський "Рубікон" кажуть протилежне. Що небо за кацапським дорогами. І кому вірити?
показати весь коментар
25.09.2025 13:06 Відповісти
А що ви думали, що це гра в одну калітку і орки не вміють пілотувати дрони?
показати весь коментар
25.09.2025 13:41 Відповісти
А якого хера ваші сАлдатікі роблять в Україні?!
показати весь коментар
25.09.2025 13:08 Відповісти
Та *****.
показати весь коментар
25.09.2025 13:16 Відповісти
Тобто свинособаки дивляться відоси від птахів Мадяра..Добре..
показати весь коментар
25.09.2025 13:18 Відповісти
Та там - повний аншлаг.
показати весь коментар
25.09.2025 13:33 Відповісти
а солдатик у трусиках!)
показати весь коментар
25.09.2025 13:21 Відповісти
I сiм не шкода на солдатiка вашого.
показати весь коментар
25.09.2025 13:32 Відповісти
Генетичний рашист Угрозін, який свого часу отримав в окупованій Україні поранення дупного неокортексу через розумовий розлад не здатен розуміти, за що окупантів-рашистів в Україні чекає страшна кара небесна від птахів Мадяра.
показати весь коментар
25.09.2025 13:38 Відповісти
 
 