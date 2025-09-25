Рогозін скаржиться на "изувера и маньяка" Мадяра: "Три-четыре дрона терзают одного солдатика нашего". ВIДЕО
Ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін поскаржився на "жорстокість" командувача Сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, який "находит все новые и новые решения" для ліквідації окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, через це у своєму інтерв'ю Рогозін назвав Бровді "изувером и маньяком".
Також читайте: Поранення в Рогозіна важче, ніж вважали раніше, - зрадник Царьов
ну то швидше відправляй ***** на марс/венеру, поки його Мадяр не угандошив