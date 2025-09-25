Украина и Папуа Новая Гвинея подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений. ВИДЕО

На полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 25 сентября Украина и Папуа Новая Гвинея официально установили дипломатические отношения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее Совместное коммюнике подписали министры иностранных дел Андрей Сибига и Джастин Ткаченко, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Сибига выразил благодарность своему коллеге за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Киев готов развивать отношения в сферах глобальной продовольственной безопасности, цифровых технологий и гуманитарных инициатив.

"Для нас это не просто символический жест, а важный шаг для развития сотрудничества", - отметил глава МИД Украины.

Глава МИД Папуа Новой Гвинеи Джастин Ткаченко имеет украинские корни - он сын украинских эмигрантов в Австралию, а гражданство Папуа Новой Гвинеи получил в 2006 году.

