Украина и Папуа Новая Гвинея подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений. ВИДЕО
На полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 25 сентября Украина и Папуа Новая Гвинея официально установили дипломатические отношения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее Совместное коммюнике подписали министры иностранных дел Андрей Сибига и Джастин Ткаченко, сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Сибига выразил благодарность своему коллеге за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Киев готов развивать отношения в сферах глобальной продовольственной безопасности, цифровых технологий и гуманитарных инициатив.
"Для нас это не просто символический жест, а важный шаг для развития сотрудничества", - отметил глава МИД Украины.
Глава МИД Папуа Новой Гвинеи Джастин Ткаченко имеет украинские корни - он сын украинских эмигрантов в Австралию, а гражданство Папуа Новой Гвинеи получил в 2006 году.
Больше читайте в нашем Телеграм-канале!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шах і мат порохоботи!
🤙😉
От тепер заживемо 🤭
У найвеличнішого лідера - найвеличніші відносини.
Раніше було "ми рождєни, чтоб сказку сдєлать билью", а зараз "билью" роблять анекдоти...
Один з перших українців,що дослідив цю країну,проживши там більше року.
Це саме те, чого зараз не вистачає для перемоги Членограя над ******, клоуна над КДБістом.