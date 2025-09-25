РУС
Украина и Папуа Новая Гвинея подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений. ВИДЕО

На полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 25 сентября Украина и Папуа Новая Гвинея официально установили дипломатические отношения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее Совместное коммюнике подписали министры иностранных дел Андрей Сибига и Джастин Ткаченко, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Читайте также: Украина рассчитывает на дальнейшее участие Ватикана в освобождении военнопленных и детей, - Сибига

Сибига выразил благодарность своему коллеге за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Киев готов развивать отношения в сферах глобальной продовольственной безопасности, цифровых технологий и гуманитарных инициатив.

"Для нас это не просто символический жест, а важный шаг для развития сотрудничества", - отметил глава МИД Украины.

Глава МИД Папуа Новой Гвинеи Джастин Ткаченко имеет украинские корни - он сын украинских эмигрантов в Австралию, а гражданство Папуа Новой Гвинеи получил в 2006 году.

Топ комментарии
+8
Пропоную Маряну.
показать весь комментарий
25.09.2025 21:55 Ответить
+7
Це дуже важлива новина Папуа-це найпотужніший союзник.Це те.що нам зараз потрібно.
показать весь комментарий
25.09.2025 21:54 Ответить
+6
головне посольство назвати ОФІСОМ й побільше туди бабла замутити, а ще можна й ПРиватизувати - них є ріелтор Баканов він вишукає законні для ПАПУА виверти - не зря ж його САМ МАСЛЯКОВ ВЕРБУВАВ
показать весь комментарий
25.09.2025 21:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Я, не пригадаю. А вчора з ким?
показать весь комментарий
25.09.2025 21:53 Ответить
хто ж це туди послом??
показать весь комментарий
25.09.2025 21:54 Ответить
давайте пограємося в список ймовірних кандидатів
показать весь комментарий
25.09.2025 21:55 Ответить
Пропоную Маряну.
показать весь комментарий
25.09.2025 21:55 Ответить
взагалі я думаю треба того до списку претендентів , котрого треба заховати за неприкаснавєннасть посла ... Ну як Стефанишину чи Венедіктову ... А раптом там гроші почнуть відмивати, сексологиня в Болгарії напиклад росолігарху видмивла...
показать весь комментарий
25.09.2025 22:09 Ответить
Що відмивала?)
показать весь комментарий
25.09.2025 22:56 Ответить
Завгоспа пристроє
показать весь комментарий
25.09.2025 22:02 Ответить
кого послом Кравченка - генпрокурора ? Чи може вже нарешті ТАТАРОВА?
показать весь комментарий
25.09.2025 21:54 Ответить
Це дуже важлива новина Папуа-це найпотужніший союзник.Це те.що нам зараз потрібно.
показать весь комментарий
25.09.2025 21:54 Ответить
головне посольство назвати ОФІСОМ й побільше туди бабла замутити, а ще можна й ПРиватизувати - них є ріелтор Баканов він вишукає законні для ПАПУА виверти - не зря ж його САМ МАСЛЯКОВ ВЕРБУВАВ
показать весь комментарий
25.09.2025 21:57 Ответить
Стратегічне розташування. Можна транзитом уже дозволені медикаменти.🤣
показать весь комментарий
25.09.2025 21:58 Ответить
папуасець Ткаченко- це круто...
показать весь комментарий
25.09.2025 21:56 Ответить
А безпекова угода як же?
показать весь комментарий
25.09.2025 21:57 Ответить
Безглузда чи безугла?
показать весь комментарий
25.09.2025 21:59 Ответить
Отак то!
Шах і мат порохоботи!
🤙😉
От тепер заживемо 🤭
показать весь комментарий
25.09.2025 21:57 Ответить
Потужно.
показать весь комментарий
25.09.2025 21:58 Ответить
А План створення Потужних Безпекових Гарантій коли буде?
показать весь комментарий
25.09.2025 21:58 Ответить
Мегауспіх
показать весь комментарий
25.09.2025 21:58 Ответить
це потужно!
показать весь комментарий
25.09.2025 22:05 Ответить
Де це? 🤭
У найвеличнішого лідера - найвеличніші відносини.
показать весь комментарий
25.09.2025 22:05 Ответить
Райське корупційне. Жити будеш як у Бога і не завеликі доляри.
показать весь комментарий
25.09.2025 22:08 Ответить
А що? Приближений до влади там, то не в європі. Буде жити, як у Бога.
показать весь комментарий
25.09.2025 22:05 Ответить
Дипломатом туди потрібно настоящого папуаса з ОПи
показать весь комментарий
25.09.2025 22:07 Ответить
Ох ****!
Раніше було "ми рождєни, чтоб сказку сдєлать билью", а зараз "билью" роблять анекдоти...
показать весь комментарий
25.09.2025 22:07 Ответить
Ще одна ничка, щоб було куди, коли скажуть
показать весь комментарий
25.09.2025 22:09 Ответить
Ух ты, сильно прорвали горизонты! Пошлите меня туда послом, бывал не раз, но давно. В 1974-78гг . Столица Порт-Морсби. Там есть памятник Н.Н. Миклухо-Маклаю. Уважают его там. Жрать народ они перестали, но могут если сильно взбесить. Свинину местную любят, свиньи там кокосы едят, а мужики клыки кабанов себе врезают куда попало. Но тетки страшные конечно. Сиськи по пупа, но улыбчивые. За банку австралийского выменивал и коралы и маски и черепашьи панцири и раковины океанские большие, пиво имел в виду. За мыло как на Кубе или одеколон не соглашались.
показать весь комментарий
25.09.2025 22:16 Ответить
Я смотрел обычные дома там стоят в 3-7 раз больше чем в США, какое мыло. Покупают для работников компаний, и тд. И за что соглашались? Может тебе тоже гражданство положено как отцу там
показать весь комментарий
25.09.2025 22:22 Ответить
Да, а вот почему аборигены съели Кука, пока неясно, молчит наука...
показать весь комментарий
25.09.2025 22:19 Ответить
Те що на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 25 вересня Україна та Папуа Нова Гвінея офіційно встановили дипломатичні відносини- це нам подається як нібито видатна і небачена перемога Украіни на дипломатичному фронті.... А те що тільки 38 з 190 країн підтримали Україну в ООН, то те дрібниці і навіть не варте уваги..... І то не є результат правління зеленого блазня і його хромої дипломатії...Єта другое....
показать весь комментарий
25.09.2025 22:20 Ответить
гарантії безпеки вже запросили, тисячу бумерангів відправлять
показать весь комментарий
25.09.2025 22:22 Ответить
Миклухо-Маклай Микола Миколайович
Один з перших українців,що дослідив цю країну,проживши там більше року.
показать весь комментарий
25.09.2025 22:23 Ответить
Як рівні з рівними
показать весь комментарий
25.09.2025 22:29 Ответить
ЦЕ ПОТУЖНО !
показать весь комментарий
25.09.2025 22:30 Ответить
Потужний дипломатичний прорив!!!
показать весь комментарий
25.09.2025 22:41 Ответить
арахамія, як корінний папуас не в першій ґенерації, вже голим скакає по своїй акації, з радощів, що стане послом на батьківщині своїх предків!
показать весь комментарий
25.09.2025 22:41 Ответить
Ух ти !!!!
показать весь комментарий
25.09.2025 22:47 Ответить
Це потужна потужність.
Це саме те, чого зараз не вистачає для перемоги Членограя над ******, клоуна над КДБістом.
показать весь комментарий
25.09.2025 22:54 Ответить
Заголовок мав би бути ;Політика Зеленського;.
показать весь комментарий
25.09.2025 22:59 Ответить
 
 